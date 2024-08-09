ВСУ получили доступ к камерам видеонаблюдения в Курской области

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Украинские войска получили доступ к камерам на дорогах Курской области и вычислили движение российских колонн. Об этом сообщает Telegram-канал «Операция Z. Военкоры Русской Весны».
Отмечается, что в украинских соцсетях распространилась информация о том, что ВСУ охотятся на российские колонны и патрули в Курской области.
Жителей приграничных районов также предупредили, что Киев может получить доступ к камерам видеонаблюдения, установленным на частных жилых домах.
В Минобороны России данную ситуацию не комментировали.
Утром 6 августа ВСУ предприняли попытку атаки Курской области. Больше всего от обстрелов пострадал приграничный город Суджа.
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Жителей приграничных районов также предупредили, что Киев может получить доступ к камерам видеонаблюдения, установленным на частных жилых домах.
В Минобороны России данную ситуацию не комментировали.
Утром 6 августа ВСУ предприняли попытку атаки Курской области. Больше всего от обстрелов пострадал приграничный город Суджа.
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Анастасия Чинкова