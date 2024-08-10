Наёмник из Бучи дал сенсационные показания, прояснившие вопрос о мародёрстве в городе

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Прокуратура Чехии намерена обжаловать приговор гражданину страны Филипу Симану, служившему наёмником в ВСУ. Об этом сообщает РИА Новости.
Отмечается, что суд приговорил мужчину к семи годам лишения свободы по статьям о незаконной службе в иностранной армии и мародёрстве. По чешскому законодательству, он был обязан получить разрешение президента, прежде чем записываться в ВСУ. Однако Симан привёл слова премьер-министра Петра Фиалу, который в 2022 году заявлял, что гражданам, отправившимся участвовать в украинском конфликте, не грозит уголовное преследование.
Говоря о мародёрстве, наёмник оправдался, что поступал также, как и остальные. Он брал из жилых домов золотые и серебряные инвестиционные слитки, ювелирные украшения, электронные приборы и другое. Эти показания проясняют вопрос о том, кто именно крал имущество украинских беженцев в населённых пунктах Буча и Ирпень.
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Анастасия Чинкова