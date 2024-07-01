Белгородские силовики задержали дагестанцев за вымогательство денег у таксистов

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Представители силовых структур пресекли деятельность преступной группировки из Дагестана в Валуйском городском округе Белгородской области. Злоумышленники занимались вымогательством у водителей такси.
Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления ФСБ. По данным ведомства, в 2023 году выходцы из Дагестана создали в городе Валуйки преступную группу. Они пытались установить незаконный контроль над частными пассажирскими перевозками в селе Солоти Валуйского округа. Рэкетиры ежедневно появлялись на стоянках такси и вымогали у водителей деньги за право спокойно работать. В случае отказа они применяли физическую силу, отбирали ключи от машин, угрожали, препятствовали перевозке пассажиров.
Сотрудники УФСБ России по Белгородской области при содействии Росгвардии задержали троих подозреваемых в вымогательствах и угрозах, двое из которых заключены под стражу. В отношении участников ОПГ возбуждены и расследуются уголовные дела по части 2 статьи 163 УК РФ (вымогательство). Кроме того, при обыске у одного из задержанных обнаружены наркотики.
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Александр Бойцов