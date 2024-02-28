Экс-сотрудника ФСБ задержали за вымогательство у российской компании

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Сотрудники СК задержали бывшего сотрудника управления «М» ФСБ Антона Каурова, который может быть причастен к вымогательству средств у руководителей компании Merlion. Об этом информирует РБК, ссылаясь на собственные источники.
Подозреваемый работал в одном из управлений службы, которая курирует работу судов и правоохранительных органов. Сейчас задержанный находится на допросе у следователей.
По данным СК, фигуранты требовали 5 миллиардов рублей у руководителей Merlion за завершение следствия.
Ранее сообщалось, что в Симферополе сотрудники ФСБ задержали украинского шпиона. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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«Фамилия этого человека появилась в материалах дела после допросов других фигурантов», — сказано в публикации.
Ранее сообщалось, что в Симферополе сотрудники ФСБ задержали украинского шпиона. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Алина Юрчак