Украинцев задержали за вымогательство денег у казахстанцев

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На Украине задержали более тридцати сотрудников мошеннических колл-центров, которые занимались вымогательством денег у казахстанцев. Об этом информирует Polisia.kz со ссылкой на официального представителя МВД Казахстана Шынгыса Алекешева.
Украинские мошенники выдавали себя за представителей финансовых организаций и полиции, чтобы заполучить данные банковских счетов у граждан Казахстана. Алекешев сообщил, что в результате совместных усилий украинских, чешских и казахстанских правоохранителей были ликвидированы две транснациональные преступные группы, которые занимались интернет-мошенничеством.
Отмечается, что три кол-центра были ликвидированы в Одессе. В этом городе аферисты занимались проводили незаконные операции под предлогом вложений в крупные инвестиционные лже-организации.
Ранее сообщалось, что в Красноярске в ходе рейда на рынке в Ленинском районе полицейские совместно с силами спецназа и оперативниками ФСБ задержали 135 мигрантов.
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Отмечается, что три кол-центра были ликвидированы в Одессе. В этом городе аферисты занимались проводили незаконные операции под предлогом вложений в крупные инвестиционные лже-организации.
Ранее сообщалось, что в Красноярске в ходе рейда на рынке в Ленинском районе полицейские совместно с силами спецназа и оперативниками ФСБ задержали 135 мигрантов.
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Екатерина Коршунова