Белгородские власти опровергли сообщения об упавшем самолете

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Уточним, что в течение дня в социальных сетях и мессенджерах появилась информация, что на территории Валуйского городского округа потерпел крушение самолет. По словам Дыбова, эти данные являются ложными и информация о крушении самолета никак не относится в Валуйскому округу.
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