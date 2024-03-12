Опубликованы подробности попытки прорыва украинской ДРГ в Белгородскую область

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Порядка 50 украинских диверсантов попытались прорваться в Белгородскую область со стороны Харьковской области. Противник отброшен на исходные позиции. Об этом сообщает Telegram-канал WarGonzo.
Согласно сообщению, украинские формирования попытались прорвать границу со стороны населённого пункта Одноробовка Харьковской области. Движение ДРГ в сторону Белгородской области началось примерно в 3:00 утра 12 марта.
После чего по ДРГ был нанесен удар средствами дальнего поражения. Предполагается, что действовали члены РДК* и Сибирского батальона, которые работают при поддержке ГУР Украины.
При этом военкоры отметили, что параллельно украинская ДРГ попыталась прорваться и в Курскую область.
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* Запрещенная в России террористическая организация.
«Противник в количестве около 50 человек двигался к Белгородской области, но был вовремя обнаружен средствами аэроразведки. После огневого воздействия со стороны наших вооруженных сил и пограничной службы, враг был вынужден откатиться на исходные позиции», — говорится в сообщении.
При этом военкоры отметили, что параллельно украинская ДРГ попыталась прорваться и в Курскую область.
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* Запрещенная в России террористическая организация.
Элина Позднякова