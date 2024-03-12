Стала известна причина крушения Ил-76 в Ивановской области

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Военно-транспортный самолёт Ил-76 потерпел крушение в Ивановской области из-за возгорания двигателя, об этом сообщили в Минобороны РФ.
Около 13 часов дня 12 марта очевидцы сняли на камеру падения горящего самолёта в небе над Ивановской области.
Позже стало ясно, что крушение потерпел военно-транспортный самолёт Ил-76.
По информации Министерства обороны, на борту находились восемь членов экипажа и семь пассажиров. Предположительно, все они погибли.
В российском оборонном ведомстве также отметили, что причиной катастрофы стал пожар одного из двигателей при взлете. На аэродром Иваново вылетела комиссия Главного командования ВКС России.
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Экипаж самолета Ил-76 погиб при крушении в Ивановской области
Позже стало ясно, что крушение потерпел военно-транспортный самолёт Ил-76.
В российском оборонном ведомстве также отметили, что причиной катастрофы стал пожар одного из двигателей при взлете. На аэродром Иваново вылетела комиссия Главного командования ВКС России.
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Экипаж самолета Ил-76 погиб при крушении в Ивановской области
Евгения Парфентьева