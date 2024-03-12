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Стала известна причина крушения Ил-76 в Ивановской области

МО: Ил-76 рухнул в Ивановской области из-за возгорания двигателя
12 марта 2024, 13:50
Фото: iStock/Diy13

Фото: iStock/Diy13

Военно-транспортный самолёт Ил-76 потерпел крушение в Ивановской области из-за возгорания двигателя, об этом сообщили в Минобороны РФ.
Около 13 часов дня 12 марта очевидцы сняли на камеру падения горящего самолёта в небе над Ивановской области.

Позже стало ясно, что крушение потерпел военно-транспортный самолёт Ил-76.


По информации Министерства обороны, на борту находились восемь членов экипажа и семь пассажиров. Предположительно, все они погибли.

В российском оборонном ведомстве также отметили, что причиной катастрофы стал пожар одного из двигателей при взлете. На аэродром Иваново вылетела комиссия Главного командования ВКС России.

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МО РФ: на борту потерпевшего крушение Ил-76 находились 15 человек

Экипаж самолета Ил-76 погиб при крушении в Ивановской области
#самолет
#крушение
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В сеть попали кадры последних минут полёта военного Ил-76 в Ивановской области
12 марта 2024, 14:04

Фото: iStock/Sergey Tinyakov

В сети опубликовали видео с последними минутами полёта Ил-76, потерпевшего крушение в Ивановской области.


На кадрах видно, как из правого двигателя идёт чёрный дым, разгорается пламя. Отмечается, что часть повреждённого двигателя отвалилась при падении судна.

Ранее Telegram-канал «112» сообщал, что горящий военно-транспортный самолёт рухнул в лесополосе около кладбища в Ивановской области, совсем немного не долетев до аэродрома «Северный». На борту самолёта находились 15 человек, из которых восемь членов экипажа и семь пассажиров. Все они погибли при крушении.

В настоящее время на месте крушения сильный пожар, работают экстренные службы.

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Стала известна причина крушения Ил-76 в Ивановской области

15 человек погибли при крушении Ил-76 в Ивановской области

МО РФ: на борту потерпевшего крушение Ил-76 находились 15 человек
#самолет
#крушение
#пожар
#происшествие
#возгорание
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15 человек погибли при крушении Ил-76 в Ивановской области
Экипаж самолета Ил-76 погиб при крушении в Ивановской области
12 марта 2024, 13:46

Фото: iStock/Kesu01

На борту потерпевшего крушение самолета Ил-76 в Ивановской области находилось 15 человек, все они погибли. Об этом сообщает «112» со ссылкой на собственный источник.
В Минобороны РФ уточнили, что на борту находились восемь членов экипажа и семь пассажиров. По данным Shot, уже обнаружены тела пятерых человек. Уточняется, что остальным выжить также не удалось.

При взлёте самолёта загорелся один из двигателей. Это и стало причиной авиакатастрофы. Военно-транспортный самолет выполнял плановый полет. На аэродром Иваново уже вылетела комиссия Главного командования ВКС России.

Ранее стало известно, что в Иваново горящий военно-транспортный самолёт рухнул в лесополосе. По информации СМИ, воздушное судно совсем немного не дотянуло до полосы аэродрома «Северный» и рухнуло в районе кладбища.

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#самолет
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МО РФ: на борту потерпевшего крушение Ил-76 находились 15 человек
12 марта 2024, 13:43

Фото: istockphoto / Sergey Tinyakov

На борту потерпевшего крушение Ил-76 находились восемь членов экипажа и семь пассажиров, сообщили в МО РФ.
Самолет Ил-76 потерпел крушение в Ивановской области при взлете для выполнения планового полета, передает Министерство обороны РФ.

Известно, что на месте происшествия сейчас мощный пожар. Официальная информация о судьбе борта и экипажа не поступала.

По данным телеграм-канала SHOT, предварительная причина падения самолета Ил-76 — техническая неисправность, дым пошел из двигателя через некоторое время после взлёта, затем двигатель воспламенился, а вскоре часть от него отвалилась.

Подробная информация об инцеденте уточняется.

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#самолет
#происшествия
#крушение
#падение
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Вокзал Воронеж-1 эвакуировали из-за угрозы взрыва
12 марта 2024, 13:40

Фото: iStock/Chalabala

Дежурный железнодорожного вокзала Воронеж-1 получил сообщение с угрозой взрыва, сообщили в пресс-службе правительства Воронежской области.
По словам очевидцев, людей вывели из здания, а пассажиров поездов и электричек попросили не покидать вагоны. Здание оцепили, кинологи с собаками начали проверку территории.

«Дежурному поступила информация об угрозе минирования здания. С высокой долей вероятности, это очередная информационная атака. Оперативные службы оповещены. Проводится проверка», — отметили в пресс-службе правительства Воронежской области.
Утро в Воронеже началось с объявления ракетной опасности и звука сирены. Местных жителей просили не паниковать. Власти допускают, что инцидент с минированием вокзала — это лишь часть действий в рамках запугивания населения российского города, предпринятых украинскими спецслужбами.

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#воронеж
#происшествие
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В Иваново горящий самолёт совершил аварийную посадку
12 марта 2024, 13:20

Фото: iStock/Kesu01

В Иваново горящий военно-транспортный самолёт рухнул в лесополосе, об этом сообщает Telegram-канал 112.
По информации СМИ, воздушное судно совсем немного не дотянуло до полосы аэродрома «Северный», рухнув в лесополосе.
Предварительно, жертв и разрушений на земле нет. К месту происшествия выехали экстренные службы.

Напомним, 24 января в поле Белгородской области рухнул военно-транспортный самолёт Ил-76. Все 75 человек, которые находились на борту, погибли. Самолёт вёз в Белгород 65 украинских военнопленных, которых планировалось обменять на россиян. Также ​в катастрофе погибли шесть российских членов экипажа и трое сопровождающих.

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#самолет
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В Ступино спасатели вытащили из пожара 64-летнего пенсионера
12 марта 2024, 13:04

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса

Работники ГКУ МО «Мособлпожспас» приняли участие в ликвидации пожара, на котором был спасен мужчина. Об этом сообщила пресс-служба Мособлпожспаса.
В службу «112» поступил вызов о пожаре в квартире многоэтажке вечером 9 марта от очевидцев.

«К моменту их прибытия из квартиры на девятом этаже шел дым. Огнеборцы сформировали звенья газодымозащитной службы, зашли в задымленное помещение, обнаружили 64-летнего мужчину, потерявшего сознание, и оперативно вывели его на свежий воздух. С отравлением продуктами горения и ожогом предплечья пострадавший был госпитализирован в лечебное учреждение. Одновременно пожарные и спасатели проводили эвакуацию жителей из соседних квартир.Слаженными действиями работников пожарно-спасательных подразделений пожар на площади 12 квадратных метров был ликвидирован», — рассказал начальник части Владимир Соловьев.

Стоит отметить, что в общей сложности было эвакуировано 80 человек, 10 из которых — дети.

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В Воронежской области объявили ракетную опасность
Гусев: В Воронежской области объявлена ракетная опасность
12 марта 2024, 11:04

Фото: iStock/Harry Wedzinga

В Воронежской области объявили ракетную опасность. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев. Он призвал местных жителей укрыться в безопасных местах.
«Уважаемые воронежцы! Внимание, в регионе объявляется ракетная опасность! Если вы находитесь дома, необходимо укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами. Это коридор, ванная, кладовая», — написал Гусев в своем Telegram-канале.

Он также призвал тех, кто находится на улице зайти в ближайшее здание или другое подходящее укрытие.

Ранее ракетную опасность также объявляли в Белгородской и Курской областях. Всего минувшей ночью ПВО сбила 25 украинских беспилотников над территорией России. при этом в небе над Белгородской областью российским военным удалось сбить ракету ТРК «Точка-У» и восемь реактивных снарядов RM-70 «Вампир».

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#telegram
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Опубликованы подробности попытки прорыва украинской ДРГ в Белгородскую область
12 марта 2024, 10:53

Фото: iStock/IherPhoto

Порядка 50 украинских диверсантов попытались прорваться в Белгородскую область со стороны Харьковской области. Противник отброшен на исходные позиции. Об этом сообщает Telegram-канал WarGonzo.
Согласно сообщению, украинские формирования попытались прорвать границу со стороны населённого пункта Одноробовка Харьковской области. Движение ДРГ в сторону Белгородской области началось примерно в 3:00 утра 12 марта.

«Противник в количестве около 50 человек двигался к Белгородской области, но был вовремя обнаружен средствами аэроразведки. После огневого воздействия со стороны наших вооруженных сил и пограничной службы, враг был вынужден откатиться на исходные позиции», — говорится в сообщении.

После чего по ДРГ был нанесен удар средствами дальнего поражения. Предполагается, что действовали члены РДК* и Сибирского батальона, которые работают при поддержке ГУР Украины.

При этом военкоры отметили, что параллельно украинская ДРГ попыталась прорваться и в Курскую область.

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* Запрещенная в России террористическая организация.
#движение
#человек
#удар
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ФАС возбудила дело против авиакомпании S7 из-за цен на билеты
12 марта 2024, 10:36

Фото: iStock/Natalia Rusanova

Причиной расследования в отношении S7 (АО «Авиакомпания «Сибирь») стала практика продажи авиабилетов по разной стоимости в рамках одного подкласса тарифа. Об этом рассказали в Федеральной антимонопольной службе (ФАС).
Причины различия в ценах на билеты не связаны ни с перечнем предоставляемых на борту услуг, ни с дополнительными расходами перевозчика, ни с временем приобретения билета перед вылетом, отмечали в федеральной службе. Авиакомпании было выписано замечание, но проблему не устранили. Мало того, представитель перевозчика попытался оспорить решение ФАС в Арбитражном суде города Москвы.

Теперь АО «Авиакомпания «Сибирь» признана виновной в неисполнении предупреждения ФАС и попытке оспорить его законность. В результате, S7 может ожидать наложение штрафа.

Ранее представитель ФАС сообщал, что у ведомства есть серьёзные замечания к работе «Яндекс Такси». За прошлый год от пользователей было получено более 300 замечаний.

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#фас
#авиакомпании
#санкции
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