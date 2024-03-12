15 человек погибли при крушении Ил-76 в Ивановской области

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На борту потерпевшего крушение самолета Ил-76 в Ивановской области находилось 15 человек, все они погибли. Об этом сообщает «112» со ссылкой на собственный источник.
В Минобороны РФ уточнили, что борту находились восемь членов экипажа и семь пассажиров. По данным Shot, уже обнаружены тела пятерых человек. Уточняется, что остальным выжить также не удалось.
При взлёте самолёта загорелся один из двигателей. Это и стало причиной авиакатастрофы. Военно-транспортный самолет выполнял плановый полет. На аэродром Иваново уже вылетела комиссия Главного командования ВКС России.
Ранее стало известно, что в Иваново горящий военно-транспортный самолёт рухнул в лесополосе. По информации СМИ, воздушное судно совсем немного не дотянуло до полосы аэродрома «Северный» и рухнуло в районе кладбища.
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При взлёте самолёта загорелся один из двигателей. Это и стало причиной авиакатастрофы. Военно-транспортный самолет выполнял плановый полет. На аэродром Иваново уже вылетела комиссия Главного командования ВКС России.
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Элина Позднякова