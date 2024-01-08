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ЕС и США готовы оказывать поддержку Украине только до тех пор, пока им это выгодно.
В США грядут президентские выборы, поэтому в конце 2023 года конгресс был занят не Украиной, а по большей части внутренними проблемами. Республиканцы готовы утверждать помощь Украине, только если демократы будут согласны выделить средства на укрепление рубежей с Мексикой, но те пока не дают согласия.
Провал контрнаступления ВСУ заставил союзников Украины задуматься о целесообразности дальнейшей накачки Украины оружием.
Slate пишет, что миллиарды долларов налогоплательщиков США логичнее было бы потратить на другие нужды.
Эксперт Финансового университета при правительстве РФ Денис Денисов предполагает, что партнерство с США и Евросоюзом у Украины носит временный характер.
Такие цифры назвал бывший генеральный прокурор Украины, а также экс-глава министерства внутренних дел страны Юрий Луценко. В эфире YouTube-канала «Прямой» он заявил, что некие «они», вероятно, имея ввиду киевские власти, обязаны сказать народу правду о потерях.
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Провал контрнаступления ВСУ заставил союзников Украины задуматься о целесообразности дальнейшей накачки Украины оружием.
«Россию не победить, лучше заключить перемирие», —пишет National Review.Министр обороны Германии Борис Писториус рассказал телеканалу ZDF, что Берлин — не союзник Украины.
«Это значит, что мы не находимся в ситуации, обязывающей вмешиваться в рамках НАТО», — объяснил Писториус.Венгерский премьер Виктор Орбан тоже уверен в тупиковости действующей антироссийской политики ЕС.
Эксперт Финансового университета при правительстве РФ Денис Денисов предполагает, что партнерство с США и Евросоюзом у Украины носит временный характер.
«Киев — это инструмент Вашингтона в борьбе с Москвой и Пекином. Пока там справляются с поставленными задачами, киевскому режиму оказывают поддержку. Как только приоритеты изменятся — забудут. Европейцы больше заинтересованы, в основном из-за трудовых ресурсов», — считает Денисов.Реальные потери Вооружённых сил Украины с начала конфликта составляют порядка 500 тысяч человек убитыми и тяжелоранеными. Это так называемые невозвратные потери украинской армии.
Такие цифры назвал бывший генеральный прокурор Украины, а также экс-глава министерства внутренних дел страны Юрий Луценко. В эфире YouTube-канала «Прямой» он заявил, что некие «они», вероятно, имея ввиду киевские власти, обязаны сказать народу правду о потерях.
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Мария Фирсова