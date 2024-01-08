Радио1
Главная / Новости / Спецоперация на Украине/ Украинские СМИ начали говорить об отсутствии союзников

Украинские СМИ начали говорить об отсутствии союзников

08 января 2024, 09:49
Фото: istockphoto/e-crow

Фото: istockphoto/e-crow

ЕС и США готовы оказывать поддержку Украине только до тех пор, пока им это выгодно.
В США грядут президентские выборы, поэтому в конце 2023 года конгресс был занят не Украиной, а по большей части внутренними проблемами. Республиканцы готовы утверждать помощь Украине, только если демократы будут согласны выделить средства на укрепление рубежей с Мексикой, но те пока не дают согласия.

Провал контрнаступления ВСУ заставил союзников Украины задуматься о целесообразности дальнейшей накачки Украины оружием.

Slate пишет, что миллиарды долларов налогоплательщиков США логичнее было бы потратить на другие нужды.

«Россию не победить, лучше заключить перемирие», —пишет National Review.
Министр обороны Германии Борис Писториус рассказал телеканалу ZDF, что Берлин — не союзник Украины.

«Это значит, что мы не находимся в ситуации, обязывающей вмешиваться в рамках НАТО», — объяснил Писториус.
Венгерский премьер Виктор Орбан тоже уверен в тупиковости действующей антироссийской политики ЕС.

Эксперт Финансового университета при правительстве РФ Денис Денисов предполагает, что партнерство с США и Евросоюзом у Украины носит временный характер.

«Киев — это инструмент Вашингтона в борьбе с Москвой и Пекином. Пока там справляются с поставленными задачами, киевскому режиму оказывают поддержку. Как только приоритеты изменятся — забудут. Европейцы больше заинтересованы, в основном из-за трудовых ресурсов», — считает Денисов.
Реальные потери Вооружённых сил Украины с начала конфликта составляют порядка 500 тысяч человек убитыми и тяжелоранеными. Это так называемые невозвратные потери украинской армии.

Такие цифры назвал бывший генеральный прокурор Украины, а также экс-глава министерства внутренних дел страны Юрий Луценко. В эфире YouTube-канала «Прямой» он заявил, что некие «они», вероятно, имея ввиду киевские власти, обязаны сказать народу правду о потерях.

Читайте также:

Су-34 нанесли удар по укрепрайону ВСУ на Краснолиманском направлении

Над Белгородской областью перехвачена ракету С-200

Глава ДНР Пушилин заявил о необходимости освобождения Одессы и Николаева
#украина
#политика
#сво
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Су-34 нанесли удар по укрепрайону ВСУ на Краснолиманском направлении
08 января 2024, 09:35

Фото: istock / Marina Denisenko

Су-34 поразили авиабомбами ФАБ-500 укрепрайон ВСУ, располагающийся на Краснолиманском направлении.
Отечественные бомбардировщики Су-34 поразили авиабомбами ФАБ-500 укрепрайон ВСУ на Краснолиманском направлении, пишет пресс-служба Минобороны.

Экипажи многофункциональных сверхзвуковых истребителей-бомбардировщиков Су-34 поразили укрепрайон и живую силу противника на Краснолиманском направлении.

Пилоты атаковали неуправляемыми авиационными бомбами ФАБ-500 с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК).
Многофункциональные сверхзвуковые истребители-бомбардировщики Су-34 каждый день выполняют задачи по ликвидации скопления живой силы и военных объектов.

Ранее расчёты ракетных систем залпового огня (РСЗО) «Ураган» уничтожили скопление бронетехники ВСУ на Купянском направлении. Об этом сообщили в пресс-службе министерства обороны РФ.

По сообщению представителей российского оборонного ведомства, место дислокации боевой техники противника сначала было обнаружено разведкой группировки российских войск «Запад». После этого батарея РСЗО «Ураган» нанесла массированный удар по скоплению техники ВСУ под Купянском.

Читайте также:

Минобороны заявило об ударе по опорному пункту ВСУ экипажами Су-34

В Воронежской области произошел аварийный сход боеприпаса

Генсек НАТО признал сложности ВСУ в преодолении российских оборонительных линий
#сво
#всу
#новости
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Над Белгородской областью перехвачена ракету С-200
08 января 2024, 08:55

Фото: istockphoto/aapsky

Минобороны сообщает, что силами ПВО перехвачена над Белгородской областью украинская ракета С-200.
Системе ПВО удалось перехватить над Белгородской областью украинскую ракету С-200, которую переоборудовали для поражения наземных целей, сообщает Минобороны.

«8 января в 07:00 пресечена попытка террористической атаки киевского режима по объектам на территории РФ», —сказано в публикации.
В воскресенье, 7 января, была отражена очередная попытка террористической атаки со стороны киевского режима. Над территорией Брянской области был сбит украинский беспилотный летательный аппарат.

Об этом писал глава региона Виктор Богомаз. Эту информацию также подтвердили в министерстве оборон Российской Федерации. По уточнённым данным, около 13:00 дежурными средствами противовоздушной обороны был обнаружен и уничтожен дрон ВСУ самолётного типа.

Читайте также:

Губернатор Богомаз: Над Брянской областью сбит украинский беспилотник

Глава ДНР Пушилин заявил о необходимости освобождения Одессы и Николаева

В Германии назвали дату начала нового наступления ВСУ
#сво
#украина
#новости
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Глава ДНР Пушилин заявил о необходимости освобождения Одессы и Николаева
Пушилин: русские города Одесса и Николаев обязательно должны быть освобождены
08 января 2024, 06:04

Фото: Фотохост-агентство РИА Новости/Владимир Астапкович

Ошибку касательно принадлежности Украине Одессы и Николаева необходимо исправить, эти русские города должны быть освобождены. Об этом 8 января заявил в интервью РИА Новости глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин.
«Это наши русские города, которые в силу разных обстоятельств, причём, может быть, и ошибок <...> советского руководства, отдельных деятелей, вот к этому всё это привело», — заявил Пушилин.

По словам главы ДНР, Одессу основала императрица Екатерина II в 1794 году, а территория Николаева была отвоёвана в русско-турецкого конфликта.

Напомним, что ранее президент РФ Владимир Путин назвал Одессу русским городом, что на Западе считается сигналом о ее скором освобождении.

Военный эксперт Юрий Кнутов заявил, что операция по взятию Одессы может занять у российских войск три-четыре месяца.
На сегодняшний день Россия имеет потенциал форсировать Днепр и, соответственно, также двинуться вдоль Черного моря с целью освобождения Николаева, Одессы, вообще черноморской части побережья, которая сейчас контролируется Украиной, но исторически всегда принадлежала России, подчеркнул он. Эксперт отметил важность и необходимость данной операции для нашей страны, так как без контроля над Черноморским побережьем невозможно говорить о безопасности для флота и судоходства.

Читайте также:

Военэксперт рассказал, сколько времени потребуется ВС РФ для взятия Одессы

«Он прав»: В США признали справедливость слов Путина об Одессе

Politika: Украина может потерять Одессу, Харьков и Киев
#одесса
#сво
#украина
#денис пушилин
#днр
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Германии назвали дату начала нового наступления ВСУ
Welt: Украина начнёт новое наступление, когда получит от Норвегии самолёты F-16
08 января 2024, 05:46

Фото: iStock/viper-zero

После получения от Норвегии истребителей F-16 Киев может начать новое наступление, но уже с акцентом на захват Крыма. Такое мнение высказал корреспондент немецкого издания Die Welt по военным и кризисным зонам Альфред Хакенсбергер.
«С развертыванием истребителей F-16, которые Норвегия поставит в ближайшие месяцы, Украина может перейти от обороны к наступлению», — подчеркнул журналист.

Он напомнил, что от населенного пункта Крынки, являющегося сейчас основным украинским плацдармом на Днепре, до Крыма — всего около 60 километров.

Ранее представитель командования Вооруженных сил Украины Юрий Игнат отметил, что не обладает информацией о каких-либо официальных заявлениях со стороны Дании относительно изменения сроков передачи истребителей F-16 Киеву. Он подчеркнул важность придерживаться официальных заявлений и добавил, что Киев ожидает получить истребители весной текущего года.

Издание Berlingske со ссылкой на Министерство обороны Дании сообщало о переносе передачи первых шести истребителей F-16 Украине на второй квартал текущего года. Изначально Копенгаген планировал передать машины Киеву к Новому году. Газета также отметила, что украинские пилоты уже проходят учебные полеты и будут готовы принимать участие в военных действиях весной.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

Читайте также:

В ВСУ отреагировали на решение Дании по F-16

В ВСУ заявили, что о передаче Киеву истребителей F-16 речи не идет

Newsweek: Первые истребители F-16 уже могут находиться на Украине
#германия
#украина
#самолёты
#всу
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Страна»: На Украине погиб пилот самолёта ВСУ МиГ-29 с позывным «Голубой шлем»
08 января 2024, 05:09

Фото: iStock/Dragunov1981

На Украине погиб пилот принадлежащего Вооружённым силам украины (ВСУ) самолёта МиГ-29 с позывным «Голубой шлем» (Blue Helmet). Об этом сообщило издание «Страна.ua».
Сообщается, что пилота звали Владислав, ему было 23 года. Гибель случилась во время полета. Официально это не подтверждалось.

Российское Минобороны заявляло о сбитии украинского МиГ-29 ещё в конце декабря. Тогда в оборонном ведомстве сообщили, что за неделю авиация и средства ПВО России сбили 10 украинских самолетов (МиГ-29, три Су-27, три Су-24 и три Су-25) и 2 вертолета Ми-8. Объекты противника были поражены, но не уточняется, где именно.

По информации Минобороны РФ, всего с начала специальной военной операции на Украине уничтожены 565 самолетов, 265 вертолетов и 10 488 беспилотников ВСУ.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

Читайте также:

Российские ПВО сбили два самолёта ВВС Украины

МО РФ: Российские системы ПВО сбили вертолёт ВСУ Ми-8 в Херсонской области

Российские силы сбили три украинских самолета Су-25 в зоне СВО
#всу
#самолёты
#пилот
#смерть
#спецоперация
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Британии сообщили об уничтожении российскими военными комплексов Patriot ВСУ
Аналитик Меркурис: ВС РФ уничтожили два украинских ЗРК Patriot
07 января 2024, 21:40

Фото: iStock/aapsky

Российские вооружённые силы уничтожили два украинских зенитно-ракетных комплекса (ЗРК) Patriot. Об этом в эфире YouTube-канала The Duran рассказал британский аналитик Александр Меркурис.
По его словам, киевские власти и союзники Украины были шокированы ударами, которые ВС РФ нанесли по объектам ВСУ 29 декабря и 2 января.

Также он добавил, что в ходе этих операций российским военным удалось уничтожить как минимум две ЗРК Patriot, а также поразить большое количество военной инфраструктуры, стратегических объектов и различного военного оборудования на территории Украины.

Читайте также:

В ВСУ обеспокоены массовостью применения беспилотников российскими войсками

Немецкий генерал Бюлер заявил о неэффективности украинских систем ПВО

Риттер: Россия прорывает фронт, поскольку ВСУ не могут заменить погибших военных
#вс рф
#всу
#россия
#украина
#спецоперация
#обстрел
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Бывший генпрокурор Украины назвал реальные потери ВСУ на фронте
07 января 2024, 19:35

Фото: istockphoto/JARAMA

Реальные потери Вооружённых сил Украины с начала конфликта составляют порядка 500 тысяч человек убитыми и тяжелоранеными. Это так называемые невозвратные потери украинской армии.
Такие цифры назвал бывший генеральный прокурор Украины, а также экс-глава министерства внутренних дел страны Юрий Луценко. В эфире YouTube-канала «Прямой» он заявил, что некие «они», вероятно, имея ввиду киевские власти, обязаны сказать народу правду о потерях. Он также отметил, что эти цифры станут шоком для людей, ибо пропаганда говорит совсем другое.

Бывший глава МВД Незалежной считает, что президент Украины Зеленский, главнокомандующий Вооружённых сил Украины Залужный и министр обороны Умеров не должны скрывать эти сведения от населения. В национальном телемарафоне Луценко раскритиковал информационную политику Киева, которая, по его мнению, с помощью сокрытия и искажения фактов убаюкивала людей и шла во вред стране.

Читайте также:

На Украине предупредили об отключении электроэнергии по всей стране

В Британии заявили о слабости Зеленского

Welt: Украинские войска несут тяжёлые потери в сражениях на Днепре
#мвд
#президент
#вред
#страны
#министр
#youtube
#зеленский
#украина
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Губернатор Богомаз: Над Брянской областью сбит украинский беспилотник
07 января 2024, 16:22

Фото: istockphoto/aapsky

В воскресенье, 7 января, была отражена очередная попытка террористической атаки со стороны киевского режима. Над территорией Брянской области был сбит украинский беспилотный летательный аппарат.
Об этом сообщил в своём телеграм-канале глава региона Виктор Богомаз. Эту информацию также подтвердили в министерстве оборон Российской Федерации. По уточнённым данным, около 13:00 дежурными средствами противовоздушной обороны был обнаружен и уничтожен дрон ВСУ самолётного типа.

По сообщению губернатора, целью атаки были объекты на территории Погарского района. Вражеский БПЛА был подавлен средствами радиоэлектронной борьбы. Пострадавших и разрушений на земле в результате падения дрона нет. В настоящее время на месте работают экстренные службы. Виктор Богомаз также поблагодарил защитников брянского неба за безупречную службу.

Читайте также:

В Севастополе объявили воздушную тревогу

МО РФ: За один час 5 января было сбито 37 беспилотников ВСУ над Крымом и Кубанью

Беспилотник ВСУ уничтожен в акватории Чёрного моря
#дрон
#бпла
#сво
#всу
#брянская область
#губернатор
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Немецкий генерал Бюлер заявил о неэффективности украинских систем ПВО
07 января 2024, 15:16

Фото: istockphoto/Alexyz3d

Украинские системы противовоздушной обороны практически бессильны против российских крылатых ракет. Об этом заявил генерал бундесвера в отставке Эрхард Бюлер.
В эфире радиостанции MDR Mitteldeutscher Rundfunk немецкий военный напомнил, что украинцы сами признали, что за всё время конфликта из порядка двухсот ракет Х-22, выпущенных по их территории, ни одна не была сбита. Генерал подчеркнул, что это очень мощная ракета, длина которой около 11 метров, а масса боевой части составляет около тонны, и она способна потопить большой боевой корабль.

Бюлер указал, что украинские средства ПВО не могут сбить эту ракету из-за её высокой гиперзвуковой скорости (около трёх с половиной скоростей звука) и сложной траектории, делающей боевой снаряд практически неуязвимым.

Читайте также:

В Великобритании заявили об истерике Залужного из-за ударов ВС РФ

Украину предупредили о более мощных российских ракетах

Киевский эксперт Гетьман: Россия ударила по месту разработки передовых ракет ВСУ
#корабль
#снаряд
#ракета
#пво
#украина
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф