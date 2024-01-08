Над Белгородской областью перехвачена ракету С-200

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Минобороны сообщает, что силами ПВО перехвачена над Белгородской областью украинская ракета С-200.
Системе ПВО удалось перехватить над Белгородской областью украинскую ракету С-200, которую переоборудовали для поражения наземных целей, сообщает Минобороны.
В воскресенье, 7 января, была отражена очередная попытка террористической атаки со стороны киевского режима. Над территорией Брянской области был сбит украинский беспилотный летательный аппарат.
Об этом писал глава региона Виктор Богомаз. Эту информацию также подтвердили в министерстве оборон Российской Федерации. По уточнённым данным, около 13:00 дежурными средствами противовоздушной обороны был обнаружен и уничтожен дрон ВСУ самолётного типа.
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«8 января в 07:00 пресечена попытка террористической атаки киевского режима по объектам на территории РФ», —сказано в публикации.
Об этом писал глава региона Виктор Богомаз. Эту информацию также подтвердили в министерстве оборон Российской Федерации. По уточнённым данным, около 13:00 дежурными средствами противовоздушной обороны был обнаружен и уничтожен дрон ВСУ самолётного типа.
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Мария Фирсова