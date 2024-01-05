Жителям Белгорода предложено выехать в Старый Оскол и Губкин

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Власти Белгородской области заявили о готовности в целях безопасности вывезти семьи из Белгорода в Старый Оскол и Губкин.
Для временного переезда необходимо оставить заявку. Об этом в Telegram-канале рассказал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
Людям предлагается уехать из Белгорода в Старый Оскол и Губкин. Сообщается, что там они будут находиться в теплых и безопасных номерах столько времени, сколько это будет нужно.
Белгородской области или в приемную мэра Белгорода Валентина Демидова.
Заявки принимают по телефонам 122 или 112.
Напомним, Белгород атаковали ВСУ вечером 29 декабря. Наибольший урон нанесли 30 декабря. Погибли 25 человек, более 100 госпитализированы с ранениями различной степени тяжести. Президент РФ Владимир Путин назвал случившееся терактом.
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Людям предлагается уехать из Белгорода в Старый Оскол и Губкин. Сообщается, что там они будут находиться в теплых и безопасных номерах столько времени, сколько это будет нужно.
«Не хватит мест в наших пунктах временного размещения на территории нашего региона, значит буду обращаться к своим коллегам, губернаторам других регионов, чтобы они оказали нам помощь», - заявил Вячеслав Гладков.В данный момент перевезено несколько семей. Все, кто желает выехать из города, нужно обратиться в приемную губернатора
Белгородской области или в приемную мэра Белгорода Валентина Демидова.
Заявки принимают по телефонам 122 или 112.
Напомним, Белгород атаковали ВСУ вечером 29 декабря. Наибольший урон нанесли 30 декабря. Погибли 25 человек, более 100 госпитализированы с ранениями различной степени тяжести. Президент РФ Владимир Путин назвал случившееся терактом.
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Мария Фирсова