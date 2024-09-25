Белгородскую чиновницу Шинкарук* внесли в реестр террористов и экстремистов

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Росфинмониторинг внёс в перечень террористов и экстремистов чиновницу из Белгородской области Викторию Шинкарук*, обвиняемую в подготовке теракта. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Вместе с ней в этот список попал её сообщник Александр Холодов*.
Напомним, что Шинкарук* обвиняют по статье Уголовного кодекса об участии в террористическом сообществе. Также ей предъявлено обвинение в незаконном обороне и подготовке к изготовлению взрывчатых веществ, контрабанде стратегически важных товаров и ресурсов, а также подготовке к совершению теракта группой лиц по предварительному сговору.
По правилам Росфинмониторинга, попавшие в список лица не могут взаимодействовать со СМИ, размещать какую-либо информацию в интернете, организовывать публичные мероприятия, участвовать в выборах, а также пользоваться финансовыми услугами, не касающимися выплаты налогов, зарплаты и возмещения ущерба.
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*внесены Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов
Напомним, что Шинкарук* обвиняют по статье Уголовного кодекса об участии в террористическом сообществе. Также ей предъявлено обвинение в незаконном обороне и подготовке к изготовлению взрывчатых веществ, контрабанде стратегически важных товаров и ресурсов, а также подготовке к совершению теракта группой лиц по предварительному сговору.
По правилам Росфинмониторинга, попавшие в список лица не могут взаимодействовать со СМИ, размещать какую-либо информацию в интернете, организовывать публичные мероприятия, участвовать в выборах, а также пользоваться финансовыми услугами, не касающимися выплаты налогов, зарплаты и возмещения ущерба.
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*внесены Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов
Анастасия Чинкова