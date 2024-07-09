Росфинмониторинг внёс актрису Яну Троянову* в список террористов и экстремистов

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова
Перечень террористов и экстремистов, который ведёт Росфинмониторинг, пополнился ещё одним именем. Теперь в список входит актриса Яна Троянова*, которая ранее была признана иноагентом.
Министерство юстиции РФ признало артистку иноагентом в ноябре 2023 года, напоминает РИА Новости. Как отмечали в ведомстве, проживающая за пределами России Троянова* распространяла недостоверную информацию о принимаемых решениях и политике российских властей, выступала против специальной военной операции на Украине, выступала на информационных площадках, предоставляемых иностранными СМИ и иностранными агентами.
Общественные деятели ранее призывали возбудить в отношении актрисы уголовное дело по статье «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства». Теперь она пополнила перечень террористов и экстремистов.
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* Признана иноагентом, а также террористом и экстремистом в РФ
Александр Бойцов