Юлию Навальную* внесли в список террористов и экстремистов

Фото: РИА Новости/Пресс-служба Бабушкинского суда Москвы
Росфинмониторинг принял решение внести Юлию Навальную* в список террористов и экстремистов. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Во вторник, 9 июля текущего года, Басманный районный суд Москвы принял решение о заочном аресте Юлии Навальной*. Ходатайство СК России об избрании ей меры пресечения в виде заключения под стражу было удовлетворено.
Напомним, Навальная* в настоящее время проживает за пределами России, по этой причине она была объявлена в розыск. Ей избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца. Время ареста будет исчисляться с момента задержания Навальной* или её экстрадиции на территорию РФ.
Читайте также:
Суд в Москве заочно арестовал супругу Навального*
Волков: Юлия Навальная не навестила мужа ни разу за три года
Навальную* проверят на предмет призыва к санкциям против РФ
* Включена в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга
Екатерина Коршунова