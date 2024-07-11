Юлию Навальную* внесли в список террористов и экстремистов

Госдума сегодня приняла закон о введении новой семейной налоговой выплате семьям, где оба родителя работают и воспитывают двух и более детей. При этом их среднедушевой доход не должен превышать полутора региональных прожиточных минимумов на человека. На эту меру поддержки могут рассчитывать около 4 млн семей, в которых воспитывают более 10 млн детей.