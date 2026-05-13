Белгородскую область возглавил участник президентской программы «Время героев»

13 мая 2026, 20:35

Участник «Времени героев» Александр Шуваев возглавил Белгородскую область

Александр Шуваев (Фото: www.kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин заменил губернатора Белгородской области. На место Вячеслава Гладкова на посту временно исполняющего обязанности главы региона назначили Александра Шуваева. Соответствующая информация опубликована на сайте Кремля.