Белгородскую область возглавил участник президентской программы «Время героев»
Президент России Владимир Путин заменил губернатора Белгородской области. На место Вячеслава Гладкова на посту временно исполняющего обязанности главы региона назначили Александра Шуваева. Соответствующая информация опубликована на сайте Кремля.
Александр Михайлович участвует в программе «Время героев». В июне 2025 года он вошёл в число 85 участников второго потока этого проекта. Президент Владимир Путин выступил инициатором проекта, а реализует его Высшая школа государственного управления Президентской академии.
Шуваев родился в 1981 году в городе Новый Оскол Белгородской области. За боевые заслуги ему присвоили звание Героя Российской Федерации. Помимо этого, он имеет орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени с мечами, орден Александра Невского, три ордена Мужества и медаль Суворова. В январе 2026 года участник программы «Время героев» занял должность заместителя губернатора Иркутской области.
