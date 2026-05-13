Губернатор Воробьёв осмотрел отремонтированный Орехово-Зуевский техникум

13 мая 2026, 17:04

оригинал Фото: пресс-служба правительства МО/Евгений Пронин

Главный корпус Орехово-Зуевского железнодорожного техникума имени В.И. Бондаренко, капитального отремонтированный в прошлом году, осмотрел губернатор Московской области Андрей Воробьёв. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.





В рамках капремонта в здании обновили фасад и кровлю, поменяли инженерные сети, провели отделку помещений и создали высокотехнологичные учебные зоны с виртуальными тренажёрами и реальным оборудованием, с которым работают машинисты поездов и диспетчеры.



«Наша задача — не только сделать ремонт, но и оснастить учебные заведения современным оборудованием, чтобы студенты могли развить необходимые навыки. Это часть большой программы «Профессионалитет». Сейчас для завершения обучения в техникуме требуется два года, что позволяет юношам и девушкам планировать своё будущее, работать и затем поступать в высшие учебные заведения», — сказал Андрей Воробьёв.