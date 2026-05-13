«Волонтеры Победы» запустили акцию «Путь Победы» к 85-й годовщине начала ВОВ
«Волонтёры Победы» запустили акцию «Путь Победы» к 85-й годовщине начала Великой Отечественной войны. Проект поддерживает Фонд президентских грантов.
В рамках акции добровольцы сопроводят передачу частиц Вечного огня из городов-героев России к месту проведения центрального памятного мероприятия. В ночь с 21 на 22 июня там зажгут масштабную огненную картину в память о 27 миллионах погибших в годы войны.
Организаторы принимают заявки до 18 мая на сайте. В этом году конкурс приурочили к Году единства народов России, который объявил Президент Российской Федерации Владимир Путин. Ключевая тема — единство фронта и тыла, та сплочённость народа, которая помогла стране выстоять и победить в годы Великой Отечественной войны.
Подвиг солдат на передовой оставался неотделим от самоотверженного труда миллионов людей в тылу. Воинская доблесть и сейчас вдохновляет всех жителей России. Именно эта связь лежит в основе акции.
