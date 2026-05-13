В Мособлдуме обсудили промышленную кооперацию Подмосковья с Минской областью
Расширенное заседание на тему «Промышленная кооперация предприятий Московской и Минской областей» состоялось в Комитете Мособлдумы по бюджету, финансовой, экономической политике, инвестиционной деятельности и предпринимательству. Об этом сообщает пресс-служба регионального парламента.
Участие в заседании приняли депутаты, представители исполнительной власти и российские и белорусские предприниматели.
«Республика Беларусь входит в тройку основных торгово-экономических зарубежных партнёров Московской области. Реализуются важные проекты по импортозамещению», — отметил председатель Комитета Мособлдумы Тарас Ефимов.Выступающие обсудили опыт совместной работы, масштабные проекты, включая поставки продукции мытищинского «Метровагонмаша» для переоснащения метро в Минске, а также побратимские соглашения, упрощающие взаимодействие предпринимателей.
По итогам заседания участники наметили планы по дальнейшему развитию сотрудничества.