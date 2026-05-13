В Мособлдуме обсудили промышленную кооперацию Подмосковья с Минской областью

13 мая 2026, 17:23

оригинал Фото: istockphoto.com/Vaselena

Расширенное заседание на тему «Промышленная кооперация предприятий Московской и Минской областей» состоялось в Комитете Мособлдумы по бюджету, финансовой, экономической политике, инвестиционной деятельности и предпринимательству. Об этом сообщает пресс-служба регионального парламента.





Участие в заседании приняли депутаты, представители исполнительной власти и российские и белорусские предприниматели.





«Республика Беларусь входит в тройку основных торгово-экономических зарубежных партнёров Московской области. Реализуются важные проекты по импортозамещению», — отметил председатель Комитета Мособлдумы Тарас Ефимов.