В Мособлдуме обсудили промышленную кооперацию Подмосковья с Минской областью

Расширенное заседание на тему «Промышленная кооперация предприятий Московской и Минской областей» состоялось в Комитете Мособлдумы по бюджету, финансовой, экономической политике, инвестиционной деятельности и предпринимательству. Об этом сообщает пресс-служба регионального парламента.



Участие в заседании приняли депутаты, представители исполнительной власти и российские и белорусские предприниматели.

«Республика Беларусь входит в тройку основных торгово-экономических зарубежных партнёров Московской области. Реализуются важные проекты по импортозамещению», — отметил председатель Комитета Мособлдумы Тарас Ефимов.
Выступающие обсудили опыт совместной работы, масштабные проекты, включая поставки продукции мытищинского «Метровагонмаша» для переоснащения метро в Минске, а также побратимские соглашения, упрощающие взаимодействие предпринимателей.

По итогам заседания участники наметили планы по дальнейшему развитию сотрудничества.
Лев Каштанов

