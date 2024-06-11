В Петербурге полностью отменили родительскую плату за детские сады

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Санкт-Петербург станет первым регионом России, в котором дети смогут бесплатно посещать детские сады. С 1 сентября для всей семей полностью отменяется родительская плата за детские дошкольные учреждения.
Такое решение было принято на рабочем совещании губернатора Александра Беглова с членами правительства, сообщает пресс-служба городской администрации. По словам градоначальника, особенно важным он считает то, что такая мера социальной поддержки вводится в Год семьи.
Эта мера коснётся почти 267 тысяч юных петербуржцев, которые посещают 1 136 государственных детских садов. На её реализацию из городского бюджета будет выделено свыше двух миллиардов рублей.
Кроме того, с 1 августа нынешнего года на 16% увеличатся зарплаты помощников воспитателей детских садов. Эти изменения затронут свыше 11 тысяч человек, которые наравне с педагогами участвуют в развитии и воспитании малышей.
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Эта мера коснётся почти 267 тысяч юных петербуржцев, которые посещают 1 136 государственных детских садов. На её реализацию из городского бюджета будет выделено свыше двух миллиардов рублей.
Кроме того, с 1 августа нынешнего года на 16% увеличатся зарплаты помощников воспитателей детских садов. Эти изменения затронут свыше 11 тысяч человек, которые наравне с педагогами участвуют в развитии и воспитании малышей.
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Александр Бойцов