Белый дом опубликовал базу данных нелегальных мигрантов под видом сайта о пришельцах

Белый дом опубликовал базу данных нелегальных мигрантов под видом стилизованного сайта о пришельцах. Об этом пишет ТАСС.



На карте отмечены даты задержаний, указаны обвинения в уголовных преступлениях, страны происхождения мигрантов и возможная связь нелегалов с преступными группировками. Согласно информации сайта, американские власти якобы скрывали масштабы проблемы с нелегальной миграцией на протяжении 60 лет.

На портале утверждается, что миллионы мигрантов тайно проникли в американское общество, однако предыдущие президенты страны скрывали это от граждан вместо того, чтобы защитить их. Президент США Дональд Трамп признан первым лидером, который обратил внимание на «реальную угрозу» и не побоялся озвучить правду.

Екатерина Коршунова

