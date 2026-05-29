Белый дом опубликовал базу данных нелегальных мигрантов под видом сайта о пришельцах
Белый дом опубликовал базу данных нелегальных мигрантов под видом стилизованного сайта о пришельцах. Об этом пишет ТАСС.
На карте отмечены даты задержаний, указаны обвинения в уголовных преступлениях, страны происхождения мигрантов и возможная связь нелегалов с преступными группировками. Согласно информации сайта, американские власти якобы скрывали масштабы проблемы с нелегальной миграцией на протяжении 60 лет.
На портале утверждается, что миллионы мигрантов тайно проникли в американское общество, однако предыдущие президенты страны скрывали это от граждан вместо того, чтобы защитить их. Президент США Дональд Трамп признан первым лидером, который обратил внимание на «реальную угрозу» и не побоялся озвучить правду.
Читайте также: