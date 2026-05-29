Россиян предупредили о мошенничестве с оставленными на кассе чеками
Мошенники могут воспользоваться оставленными на кассе чеками. Об этом сообщил юрист Александр Хаминский в разговоре с RT.
В чеке фиксируются дата и время совершения покупки, адрес торговой точки, общая сумма и данные программы лояльности. Иногда на нем может быть указан бонусный ID или QR-код, содержащий дополнительную информацию о транзакции, отметил Хаминский.
По его мнению, злоумышленники могут воспользоваться этими данными для более убедительных мошеннических звонков, выдавая себя за сотрудников банка или магазина. Также поддельные чеки могут быть использованы для незаконного получения выгоды от организаций или для составления фиктивных отчетов о расходах.
