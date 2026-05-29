Армия США использует популярную видеоигру для обучения военнослужащих

29 мая 2026, 03:58

Daily Star: армия США проходит обучение в видеоигре Call of Duty

Корпус морской пехоты США внедрил необычный инструмент в процесс обучения новых сержантов. Для их подготовки начали применять видеоигру Call of Duty 4: Modern Warfare, сообщает Daily Star.





В ее специально адаптированной версии военнослужащие отрабатывают более десяти тактических сценариев. Тренировка нацелена на развитие ключевых навыков: лидерства, коммуникации и способности принимать решения в стрессовых ситуациях.



Сначала участники планируют свои действия перед виртуальными миссиями, а затем выполняют задания, в том числе в условиях, когда «противник» имеет численное превосходство. Исследователи фиксируют переговоры между участниками, анализируют их перемещения и оценивают общую эффективность действий.



«Навыки напрямую переходят в способность принимать правильные решения под давлением», — подчеркнул бригадный генерал Мэттью Трейси.