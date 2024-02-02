В США назвали «преимущественную» проблему американских экспортёров

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Служба сельского хозяйства зарубежных стран Минсельхоза США проанализировала данные и назвала преимуществом для американских экспортёров то, что из-за конфликта на Украине возникли сложности с поставками продуктов в Сербию из соседних стран.
При этом, специалисты Службы отметили, что Сербия может предложить хорошие условия для поставщиков сельскохозяйственной продукции из США.
Ранее состоялся телефонный разговор американского президента Джо Байдена с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. Как передают argumenti.ru со ссылкой на РИА Новости, после обсуждения последняя объявила о намерениях Европы совместно с США продолжать поддержку Киева столько, сколько будет необходимо.
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«Из-за воздействия экономического кризиса, возникшего в результате российско-украинского конфликта, на экономику в целом соседние страны ограничены в своей способности поставлять продукты питания в Сербию. <…> Американским экспортёрам следует наладить деловые отношения с надёжными и эффективными импортёрами и дистрибьюторами», — приводит RT текст соответствующего документа.
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Мелисса Тимофеева