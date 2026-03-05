Белый дом сравнил операцию в Иране с игрой Call of Duty
Администрация президента США опубликовала видеоролик, в котором действия американской армии в Иране представлены в стилистике популярной компьютерной игры в жанре шутер Call of Duty. Об этом сообщает РЕН ТВ.
Видеоряд состоит из реальных кадров, на которых запечатлено, как американские военные уничтожают иранскую боевую технику, автомобили и здания, а также поражают другие военные цели. Однако подача материала вызвала вопросы и неоднозначную реакцию общественности.
В начале видео вставлен фрагмент из игры, где главный герой вызывает авиаудар. После каждого попадания боеприпаса на экран выводится всплывающая плашка «+100» на подобии Call of Duty, где зачисляют очки за успешные действия.
Таким образом авторы ролика провели прямую параллель между выполнением реальных задач на поле боя и игровыми достижениями. Многие сочли неуместным представлять военные действия как развлекательный контент, стирая грань между происходящим на экране компьютера и настоящими последствиями боевых операций.
