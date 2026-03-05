Достижения.рф

Американский морпех устроил беспорядки на слушаниях в сенате США по Ирану — видео

Американский морпех устроил беспорядки на слушаниях в сенате США по Ирану
Фото: iStock/rarrarorro

Военнослужащий-ветеран ВМС США опротестовал решение сената не ограничивать военные полномочия президента Дональда Трампа из-за операции в Иране. Кадры с места событий показал Телеграм-канал РИА Новости.



На них видно, как мужчину пытаются скрутить и вывести из зала сотрудники безопасности. По данным издания, мужчина выкрикивал антивоенные лозунги, в том числе против коалиции США с Израилем.

«Израиль — причина этой войны. Америка не хочет воевать за Израиль. Никто не хочет воевать за Израиль», — заявил морпех на весь зал.
Напомним, ранее Сенат США отказался ограничивать военные полномочия Трампа по военной операции на Ближнем Востоке. Голоса разделились примерно поровну с небольшим перевесом против инициативы.
Александр Огарёв

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0