Нетаньяху заподозрил США в сепаратных переговорах с Ираном
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху считает, что Вашингтон тайно ведет с Ираном переговоры о прекращении боевых действий. Об этом пишет Axios.
Согласно имеющейся информации, израильская разведка получила на этой неделе информацию, указывающую на то, что между иранской стороной и официальными лицами из администрации Трампа были контакты по вопросу прекращения огня. Как отмечает издание, Нетаньяху обратился в Белый дом за разъяснениями по этому поводу.
Обращение израильского премьера указывает на обеспокоеннность возможным стремлением США к завершению боевых действий до того, как будут выполнены все задачи военной кампании. При этом американские чиновники, с которыми общался портал, отрицают проведение каких-либо контактов с Тегераном.
