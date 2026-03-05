05 марта 2026, 01:04

Axios: Нетаньяху заподозрил США в сепаратных переговорах с Ираном

Биньямин Нетаньяху (Фото: РИА Новости / Сергей Гунеев)

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху считает, что Вашингтон тайно ведет с Ираном переговоры о прекращении боевых действий. Об этом пишет Axios.