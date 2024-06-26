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Двухлетняя Лиза Кривонос, которую убили боевики ВСУ американской ракетой ATACMS на пляже, похоронена на «Аллее Славы» в Севастополе, где покоятся герои спецоперации. Об этом сообщил глава региона Михаил Развозжаев в Telegram-канале.
«Это белокурое чудо не пойдет в школу, не приготовит свой первый пирог, никогда не примерит свадебное платье и не воспитает своих детей и внуков... Лизу лишили жизни, которая только началась», — говорится в публикации.
По словам губернатора, Лиза была третьим ребенком в семье. Ее братья не верят, что их сестра погибла. Чиновник добавил, что вместе с родителями Лизы скорбит весь город.
В минувшее воскресенье, 23 июня, украинские неонацисты ударили по Севастополю, унеся жизни четырех человек, включая двух детей, и ранив еще более 150 граждан.
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Никита Кротов