Суд заочно арестовал бывшего топ-менеджера группы ГАЗ Эберхардсона

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Таганский районный суд заочно арестовал бывшего топ-менеджера группы ГАЗ шведского бизнесмена Ларса Эрика Эберхардсона. Ранее он был объявлен в международный розыск.
Как сообщили в пресс-службе суда, таким образом инстанция удовлетворила ходатайство органов предварительного следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу уроженца и гражданина Королевства Швеции Ларса Эрика Эберхардсона сроком на два месяца.
Он обвиняется по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Швед возглавлял правление российского автопроизводителя с 2006 по 2007 год. После ГАЗа Эберхардсон работал управляющим директором по автомобилестроительному бизнесу в компании «Русские машины».
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