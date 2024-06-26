«Больные сосуды и сердце»: стало известно о домашней изоляции Пугачевой на Кипре

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова
Российская певица Алла Пугачева почти престала выходить из дома из-за проблем со здоровьем, сообщает KP.RU со ссылкой на окружение артистки.
Собеседник издания рассказал, что на Кипре установилась жаркая погода, поэтому Пугачева большую часть времени проводит под кондиционером «в своем гнезде».
Кроме того, неназванный инсайдер сообщил об ухудшении самочувствия эстрадной певицы.
Также сообщается, что в скором времени артистка со своей семьей переберется в Юрмалу. Прежде музыкальный продюсер Лавров рассказал, сколько Пугачева может заработать за один концерт в Германии. Подробности читайте в материале «Радио 1».
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Кроме того, неназванный инсайдер сообщил об ухудшении самочувствия эстрадной певицы.
«Чувствует она себя неважно. Из-за больного сердца и проблем с сосудами ей тяжело переносить такую жару», — цитирует издание знакомого Пугачёвой.
Также сообщается, что в скором времени артистка со своей семьей переберется в Юрмалу. Прежде музыкальный продюсер Лавров рассказал, сколько Пугачева может заработать за один концерт в Германии. Подробности читайте в материале «Радио 1».
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Анастасия Хохлова