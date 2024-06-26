В Ростове участнику СВО сломали ногу и избили его детей

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В Ростове-на-Дону на шедшего с семьей участника СВО напал неизвестный злоумышленник. Он сломал бойцу ногу и ударил его детей, сообщает 161.ru.
«Муж у меня полковник Российской армии. Был и в Сирии, и на СВО, ветеран боевых действий. Он даже не ожидал такого поворота событий, все молниеносно происходило. Мы многодетная семья, но в тот день старшая дочь осталась дома», — рассказала жена пострадавшего Марина.Она сообщила, что семья шла домой, когда ее муж увидел лежащий электросамокат и попытался поднять его. В этот момент их окрикнул мужчина лет 25-27, который потребовал поставить самокат на место. После этого неизвестный ударил мужчину несколько раз по лицу и прыгнул на лодыжку, сломав ему ногу. Затем он ударил полуторагодовалую девочку, которую Марина держала на руках. Когда 14-летний старший брат девочки попытался вступиться за близких и повалил обидчика на землю, тот брызнул ему в лицо перцовым баллончиком и скрылся.
Жена военного обратилась в полицию, ведутся поиски подозреваемого.
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Олег Дикий