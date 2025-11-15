Белолобые гуси начали уничтожать фермерские хозяйства в Финляндии
Огромные стаи перелетных белолобых гусей атаковали Финляндию. Птицы наносят колоссальный ущерб фермерским хозяйствам. Об этом сообщает портал Yle.
По информации Института природных ресурсов Финляндии, из-за сезонной миграции гусей местные фермеры в 2025 году потеряли значительную часть кормов и посевов. Птицы активно поедают траву на пастбищах, что заставляет аграриев покупать дополнительные корма или арендовать новые участки земли. Кроме того, они представляют угрозу для осенних посевов.
Фермеры провинции Северная Карелия получили возмещение за ущерб, нанесённый гусями на площади в 4,3 тысячи гектаров. Однако общий объём потерь пока не оценён полностью.
В Финляндии наблюдается рост популяции гусей, которые с каждым годом расширяют свои ареалы обитания. Если раньше они останавливались преимущественно в районе Йоэнсуу, то теперь достигли и провинции Саво.
