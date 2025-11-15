Белолобые гуси начали уничтожать фермерские хозяйства в Финляндии

15 ноября 2025, 08:54

Yle: Белолобые гуси атакуют Финляндию и уничтожают местное фермерство

Фото: iStock/MikeLane45

Огромные стаи перелетных белолобых гусей атаковали Финляндию. Птицы наносят колоссальный ущерб фермерским хозяйствам. Об этом сообщает портал Yle.