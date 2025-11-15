Российский путешественник Федор Конюхов отправился в Антарктиду на четыре месяца
Федор Конюхов пробудет четыре месяца на одиночной полярной станции в Антарктиде
Российский путешественник Федор Конюхов начал первую в мире одиночную антарктическую экспедицию. Он будет жить и работать на острове Смоленск с ноября 2025 по март 2026 года, пишет РИА Новости.
Уточняется, что экспедиция включает в себя серьезную научную программу. Конюхов будет исследовать содержание микропластика в прибрежных водах Антарктиды вместе с Институтом океанологии РАН и Арктическим антарктическим научно-исследовательским институтом. Он также изучит загрязнение воздуха в этих местах.
«Федор будет жить на острове, он никуда не дрейфует, шторма, ураганы ему не страшны, полярных медведей нет, он будет находиться на месте», — рассказывал сын путешественника и глава его экспедиционного штаба Оскар Конюхов.Для проживания Федор развернет одиночную станцию из нескольких палаток. С собой он взял флаг Смоленска как символ российского присутствия. Каждые 10 дней к нему будет приходить яхта с провизией.
Также в планах Конюхова — писать картины по красотам природы и вести книгу о своих путешествиях.