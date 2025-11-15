Российский путешественник Федор Конюхов отправился в Антарктиду на четыре месяца

15 ноября 2025, 06:05

Федор Конюхов пробудет четыре месяца на одиночной полярной станции в Антарктиде

Федор Конюхов (Фото: Instagram* @fedorkonyukhov)

Российский путешественник Федор Конюхов начал первую в мире одиночную антарктическую экспедицию. Он будет жить и работать на острове Смоленск с ноября 2025 по март 2026 года, пишет РИА Новости.





Уточняется, что экспедиция включает в себя серьезную научную программу. Конюхов будет исследовать содержание микропластика в прибрежных водах Антарктиды вместе с Институтом океанологии РАН и Арктическим антарктическим научно-исследовательским институтом. Он также изучит загрязнение воздуха в этих местах.





«Федор будет жить на острове, он никуда не дрейфует, шторма, ураганы ему не страшны, полярных медведей нет, он будет находиться на месте», — рассказывал сын путешественника и глава его экспедиционного штаба Оскар Конюхов.