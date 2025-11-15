В аэропортах Москвы наблюдаются задержки рейсов на фоне надвигающейся непогоды
В столичных аэропортах Внуково, Домодедово и Шереметьево по состоянию на 02:00 (мск) наблюдаются небольшие задержки рейсов. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на онлайн-табло авиагаваней.
Уточняется, что в Шереметьево и Домодедово задерживаются около десяти рейсов в период с полуночи до 07:00 утра, в то время как во Внуково — около 15 рейсов на прилет и вылет.
Ранее столичный главк МЧС России 14 ноября предупредил о дожде и мокром снеге, которые продолжатся в Москве с вечера пятницы до утра субботы. Возможен гололед. Местных жителей попросили быть осторожными при выборе мест для парковки автомобилей.
В настоящее время нет подтверждения, что задержки рейсов как-либо связаны с метеоусловиями в столице.
