Юрист объяснил, кому компенсируют советские вклады
Вклады россиян, сделанные до 1991 года, государство компенсирует в установленном порядке. Об этом в беседе с агентством «Прайм» рассказал ведущий юрист ЕЮС Юрий Телегин.
Эксперт уточнил, что государство компенсирует вклады в Сберегательный банк Российской Федерации и его предшествующие структуры, сделанные до 20 июня 1991 года. Кроме того, компенсации распространяются на вклады в государственные страховые компании, сделанные до 1 января 1992 года.
В соответствии с действующим постановлением правительства, выплаты предоставляются следующим категориям граждан: родившимся до 1945 года включительно, в трехкратном размере остатка вкладов в банках на 20 июня 1991 года и средств по страховым вкладам Госстраха на 1 января 1992 года. А также лицам, родившимся в период с 1946 по 1991 год включительно, в двукратном размере остатка вкладов и средств по страховым полисам. По обоим видам вкладов применяются коэффициенты, учитывающие уже полученные выплаты в предыдущие годы.
Наследники или лица, оплатившие похороны владельца вклада, имеют право на дополнительную компенсацию в размере шести тысяч рублей, если остаток вклада на момент смерти составлял 400 рублей и более.
