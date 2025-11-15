Юрист объяснил, кому компенсируют советские вклады

15 ноября 2025, 07:12

Юрист Телегин: россияне имеют право на компенсацию советских вкладов

Фото: iStock/Дмитрий Коростылев

Вклады россиян, сделанные до 1991 года, государство компенсирует в установленном порядке. Об этом в беседе с агентством «Прайм» рассказал ведущий юрист ЕЮС Юрий Телегин.