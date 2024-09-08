Белоусов поздравил российских танкистов

Фото: Минобороны РФ
Министр обороны России Андрей Белоусов поздравил танкистов с профессиональным праздников. Приказ главы российского оборонного ведомства был опубликован в Telegram-канале Министерства обороны РФ.
Министр обороны отметил высокий уровень подготовки, стойкость и героизм российских танкистов в ходе проведения специальной военной операции (СВО).
Глава Минобороны также поблагодарил сотрудников оборонно-промышленного комплекса, где благодаря их труду создаются образцы уникального бронетанкового вооружения и техники.
Ранее Белоусов поздравил российских военных с освобождением населенных пунктов Донецкой народной республики – Пречистовки, Нетайловки, Новгородского и Первомайского. Белозов поблагодарил бойцов, принимавших участие в специальной военной операции (СВО), за ратную службу и верность присяге.
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«Они умело ориентируются в сложной обстановке, действуют смело и настойчиво, эффективно решают все поставленные задачи», – сообщается в обращении.
Глава Минобороны также поблагодарил сотрудников оборонно-промышленного комплекса, где благодаря их труду создаются образцы уникального бронетанкового вооружения и техники.
«Уважаемые товарищи! Поздравляю всех с праздником и благодарю за верную службу. Желаю крепкого здоровья, стойкости духа и дальнейших успехов на благо Отечества!», – написал Белоусов.
Ранее Белоусов поздравил российских военных с освобождением населенных пунктов Донецкой народной республики – Пречистовки, Нетайловки, Новгородского и Первомайского. Белозов поблагодарил бойцов, принимавших участие в специальной военной операции (СВО), за ратную службу и верность присяге.
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Александр Климов