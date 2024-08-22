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В Курской области произошло новое столкновение: ВСУ предприняли попытку прорыва нашей обороны, отправив в бой танки. Это событие произошло между Коренево и ст. Глушково, у населённого пункта Комаровка.
Как сообщается в сводке Минобороны, танковые атаки противника были успешно отражены бойцами мурманской 200-й бригады Ленинградского военного округа. Подразделения бригады уничтожили бронетехнику врага и заставили его отступить.
Северо-восточнее Коренево атаку бронегруппы врага встретил десант, который также оказал значительное сопротивление. Подробности о текущем положении дел будут представлены в следующей сводке.
Ранее сообщалось, что в районе поселка Забрама Климовского района Брянской области произошла попытка вторжения украинских диверсантов. Более 200 боевиков дважды пытались войти на территорию России, но были отбиты российскими военными. В настоящее время въезд в Климовский район закрыт блок-постами.
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Северо-восточнее Коренево атаку бронегруппы врага встретил десант, который также оказал значительное сопротивление. Подробности о текущем положении дел будут представлены в следующей сводке.
Ранее сообщалось, что в районе поселка Забрама Климовского района Брянской области произошла попытка вторжения украинских диверсантов. Более 200 боевиков дважды пытались войти на территорию России, но были отбиты российскими военными. В настоящее время въезд в Климовский район закрыт блок-постами.
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Елена Перлова