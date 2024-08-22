Министр обороны разослал телеграммы в зону СВО, что в них

Фото: Минобороны РФ
Министр обороны России Андрей Белоусов направил телеграммы воинским частям, участвующим в специальной военной операции в Донецкой Народной Республике, подчеркнув мужество и упорство бойцов.
В своих поздравлениях Белоусов отметил заслуги командования и личного состава 239-го гвардейского танкового Краснознаменного Оренбургского казачьего полка, 228-го гвардейского мотострелкового Ленинградско-Павловского Краснознамённого полка и 80-го гвардейского Краснознамённого танкового полка. Он отметил, что военнослужащие этих полков успешно выполняют задачи на самых сложных направлениях. Об этом сообщает РИА Новости.
Министр особо подчеркнул, что бойцы 228-го гвардейского мотострелкового полка участвовали в освобождении девяти населённых пунктов, а 80-й гвардейский танковый полк проявил мужество в боях за Авдеевку, Соловьёво и Новопокровское.
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Министр особо подчеркнул, что бойцы 228-го гвардейского мотострелкового полка участвовали в освобождении девяти населённых пунктов, а 80-й гвардейский танковый полк проявил мужество в боях за Авдеевку, Соловьёво и Новопокровское.
«Андрей Белоусов поблагодарил воинов-гвардейцев за верность Отечеству и присяге, выразив уверенность, что они продолжат с честью выполнять поставленные задачи, приближая нашу Победу», — говорится в сообщении оборонного ведомства.
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Елена Перлова