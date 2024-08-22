Глава ДНР Пушилин: началось восстановление Авдеевки, большая стройка впереди

Видео: телеграм-канал Дениса Пушилина
Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что началось восстановление Авдеевки и он уже видит первые положительные изменения, однако большая стройка еще впереди. Об этом он написал в своем телеграм-канале. По его словам, говорить о полноценном возвращении жителей пока рано из-за близости линии фронта.
«Каждый раз, приезжая в Авдеевку, вижу положительные изменения <...> большая стройка в Авдеевке еще впереди», — написал Пушилин.Он также отметил, что сейчас вовсю идет ремонт шести многоэтажек, который восстанавливают регионы-шефы — Челябинская область и Ямало-Ненецкий автономный округ. Частные дома восстанавливают бригады коммунального предприятия, которые создала администрация Ясиноватского муниципального округа.
Пушилин особо подчеркнул, что в Авдеевке предоставляют большинство услуг, которые есть в любом другом населенном пункте ДНР, работают продуктовые магазины и даже кафетерий.
Авдеевка — северный пригород Донецка, который ВСУ долгие годы использовали как крупный укрепрайон, российская армия освободила 17 февраля 2024 года.
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