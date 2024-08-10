Береговая служба США обнаружила российское судно около Алеутских островов

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Российский корабль был обнаружен вблизи Алеутских островов на Аляске. Об этом сообщается на сайте Береговой охраны США.
Отмечается, что в ходе патрулирования 5 августа служба обнаружила в 30 морских милях к юго-востоку от пролива Амукта в Аляске российское судно. Оно проходило в открытых международных водах, однако внутри исключительной экономической зоны США.
После обнаружения судно Береговой охраны не стало выходить на связь с российским кораблём, но проследовало за ним.
Ранее, в начале июля, американская Береговая охрана также сообщила об обнаружении китайских военных кораблей у берегов Аляски. Они также находились в международных водах, но внутри исключительной экономической зоны США.
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После обнаружения судно Береговой охраны не стало выходить на связь с российским кораблём, но проследовало за ним.
Ранее, в начале июля, американская Береговая охрана также сообщила об обнаружении китайских военных кораблей у берегов Аляски. Они также находились в международных водах, но внутри исключительной экономической зоны США.
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Анастасия Чинкова