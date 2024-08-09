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В США заявили, что Киев теряет западную технику под Курском на фоне общего истощения ВСУ

Newsweek: ВС РФ уничтожают западную технику под Курском при общем истощении ВСУ
09 августа 2024, 12:41
Фото: Минобороны России

Фото: Минобороны России

Российские войска уничтожают западную технику украинской армии в Курской области на фоне общего истощения сил ВСУ. Об этом пишет американское издание Newsweek, комментируя кадры ликвидации БМП Bradley. Киев лишается ценного вооружения в Курской области, пока с востока и северо-востока теряет территории, указано в статье.
«Это происходит в то время, когда украинские силы истощены, сдерживая российское наступление на северо-востоке Харьковской области, и в то же время они ощущают давление со стороны постоянных российских успехов на востоке», — пояснили в публикации.
По данным издания, 47-я механизированная бригада ВСУ — это единственный известный получатель боевых машин «Брэдли» и танков «Абрамс», и при этом неизвестно, перенаправили ли их на другие направления или вся западная техника участвует в атаке под Курском.



Ранее Минобороны России сообщило, что у границы в Курской области ВС РФ уничтожили БМП Bradley и бронемашину «Казак», прикрепив соответствующее видео.

Сегодня, 9 августа, в ведомстве также отметили, что российские войска в течение последних суток продолжали пресечение попыток рейдов ВСУ в Курской области. Все атаки со стороны украинских войск успешно пресекались подразделениями группировки войск «Север».

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Жители приграничных районов Курской области получат единовременные выплаты
МЧС: пострадавшие жители Курской области получат единовременные выплаты
09 августа 2024, 13:15

Фото: iStock/ArtemSam

Пострадавшие жители приграничных райoнов Курской oбласти получат единовременные выплаты. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС РФ.
Боевики Вооруженных сил Украины 6 августа решили прорваться в Курскую область. В атаке участвовали более 1 000 бойцов ВСУ. В больницах Курской области находятся 38 человек, в том числе пять детей, попавших под обстрелы. Обстановку в Курской области признали ЧС федерального характера.

При чрезвычайных ситуациях федерального масштаба пострадавшим полагаются следующие выплаты: единовременная материальная помощь — 15 000 рублей; при частичной утрате имущества первой необходимости — 75 000 рублей; при полной утрате — 150 000 рублей.

Кроме того, родственники погибших получат 1 500 000 рублей. Тем, кто получил средний или тяжёлый вред здоровью, выплатят 600 000 рублей. В случае лёгкого вреда здоровью — 300 000 рублей.

Ранее заместитель начальника Главного военно-политического управления ВС РФ, командир спецназа «‎Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов, который находится на курском направлении, сообщил, что у России достаточно средств и сил, чтобы остановить ВСУ.

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#вс рф
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Личный состав ВСУ поразили ракетным ударом в Полтаве, сообщили в подполье
Подполье: в Полтаве поразили личный состав ВСУ при переброске из Житомира
09 августа 2024, 12:58

Фото: iStock/trikolor

В Полтаве поразили личный состав ВСУ, который перебрасывали из Житомира. Об этом сообщил глава николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев в беседе с ТАСС. По его словам, в результате удара много убитых и раненых.
«В Полтаве по личному составу, перебрасываемому из-под Житомира, прилетело очень серьезно. Много 200-х и 300-х», — пояснил Лебедев.
Ранее координатор сопротивления сообщал, что по украинскому селу Стецковка в Сумской области, которая граничит с Курским регионом, этой ночью, 9 августа, нанесли мощный удар. Прилет, предположительно, пришелся по полигону.

По данным Лебедева, украинские войска несут большие потери при атаке на Курскую область, в украинском городе Сумы наблюдается много машин скорой помощи, а также просьб о сдаче крови.

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#всу
#киев
#удар
#житомир
#вс рф
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Стали известны подробности о состоянии военкора Поддубного
Военкора Поддубного перевели из шокового зала в ожоговую реанимацию
09 августа 2024, 12:56

Фото: iStock/peterscode

Военкора ВГТРК Евгения Поддубного перевели из шокового отделения в ожоговую реанимацию, он общается с врачами и хорошо ест. Об этом сообщает Baza со ссылкой на собственные источники.
По данным издания, сейчас Поддубный находится в общей палате реанимации ожогового отделения. Военкор контактен, общается с врачами и имеет отличный аппетит.

Кроме того, уточняется, что пострадавший от атаки украинского дрона в Курской области Поддубный не нуждается в серьезных оперативных вмешательствах. Он постепенно поправляется, дышит самостоятельно с помощью кислородной маски.

Напомним, утром 8 августа тяжелораненого военкора ВГТРК Евгения Поддубного доставили санавиацией в столичный Институт скорой помощи им. Н. В. Склифосовского.

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#всу
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Германия прокомментировала новости о применении ВСУ немецкого оружия в Курской области
Германия приняла к сведению данные о немецк
09 августа 2024, 12:47

Фото: iStock/Dmitry Andreev

Правительство Германии на запрос РИА Новости заявило, что не имеет собственных данных о применении ВСУ немецкого оружия при атаке на Курскую область.
Официальный представитель кабмина страны отказалась отвечать на вопрос, разделяет ли немецкое правительство мнение главы комитета по обороне Бундестага ФРГ Маркуса Фабера, который оправдал использование Киевом немецкого оружия для нанесения ударов по российскому региону.

Также она не ответила на вопрос о том, связывалась ли Германия с Украиной для согласования вопроса применения немецкого оружия при атаке на Россию.

Ранее немецкое издание Bild писало, что в Курской области заметили как миниму три БМП Marder, произведённые в Германии и отправленные на Украину. Тогда Фабер заявил, что переданное Киеву вооружение автоматически становится украинским.

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#курская область
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Смирнов сообщил о сложной оперативной обстановке в Курской области
Смирнов: оперативная обстановка в Курской области остается сложной
09 августа 2024, 12:38

Фото: Telegram-канал А. Смирнова

Оперативная обстановка в Курской области остается по-прежнему сложной. Об этом сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов.
«Оперативная обстановка в Курской области остается сложной. Во взаимодействии с социальными службами и общественными объединениями организована система оказания помощи вынужденным переселенцам», — написал Смирнов в своем Telegram-канале.

Он также сообщил, что в Курске развернут гуманитарный склад. Именно туда поступает помощь, предоставленная другими регионами РФ.

Кроме того, Смирнов отметил, что для вывоза местных жителей из опасного региона будут приняты дополнительные меры для обеспечения безопасности людей.

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#вс рф
#чвк
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Подполье сообщило, что ВСУ несут большие потери в Курской области
Подполье: ВСУ несут большие потери в Курской области
09 августа 2024, 12:35

Фото: iStock/Mariia Kokorina

Украинские войска несут большие потери при атаке на Курскую область. Об этом в беседе с РИА Новости сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
Он рассказал, что в украинском городе Сумы наблюдается много машин скорой помощи, а также просьб о сдаче крови.

Лебедев подчеркнул, что пехота ВСУ, танки и иная военная техника быстро уничтожаются российскими войсками, при этом «не особо возобновляются».

Рано утром 6 августа подразделения ВСУ численностью до тысячи военных предприняли попытку захвата участка территории Суджанского района Курской области.

В среду начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил президенту Владимиру Путину, что военным удалось остановить продвижение ВСУ вглубь российского региона.

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#курская область
#всу
#вс рф
#сво
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#скорая помощь
#военные
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Российские военные продолжают пресекать рейдовые попытки ВСУ в Курской области
МО: ВС РФ продолжают пресекать рейдовые попытки ВСУ в Курской области
09 августа 2024, 12:17

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

Российские войска в течение суток продолжали пресечение попыток рейдовых действий ВСУ в Курской области. Об этом сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
Отмечается, что все атаки со стороны украинских войск успешно пресекались подразделениями группировки войск «Север».

В ведомстве подчеркнули, что огневое поражение живой силы и техники украинской армии было нанесено ВС РФ в районах Дарьино, Гоголевки, Меловой, Никольского, а также на западной окраине города Суджа в Курской области.

В Минобороны добавили, что операция по ликвидации формирований ВСУ на приграничных территориях Курской области будет продолжена.

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#курская область
#россия
#украина
#всу
#вс рф
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Раскрыта основная задача ЧВК «Вагнер» в Курской области
09 августа 2024, 12:16

Фото: iStock/breakermaximus

Бойцы ЧВК «Вагнер», прибывшие в качестве резервов в Курскую область, должны будут полностью уничтожить боевиков ВСУ. Так считает полковник в отставке, военный эксперт Анатолий Матвийчук.
Он предположил, что сейчас в Курскую область перебрасываются резервы для проведения операции по полному уничтожению противника. Матвийчук предположил, что эти профессионально подготовленные люди будут действовать на направлении главных ударов.
«Они будут активными действиями — не обороной, не вытеснением, а активными действиями — выходить на линии коммуникации, не давать возможности им отходить. Главная задача сегодня, я так понимаю, не вытеснить их, а полностью уничтожить навсегда», — рассказал Матвийчук «Ленте.ру».
Накануне военный корреспондент Егор Гузенко, наиболее известный под псевдонимом «Тринадцатый», заявил, что бойцов ЧВК «Вагнер» перебрасывают в Курскую область для противодействия ВСУ.

Кроме того, в Курскую область прибыли бойцы чеченского спецназа «Ахмат» и бойцы дивизии Донбасса, известной как «Пятнашка».

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В курском посёлке Коренево не ведутся боевые действия, заявил глава Пугачёв
Глава курского посёлка Пугачёв: боевых действий в Коренево не ведётся
09 августа 2024, 12:10

Фото: iStock/Dmitry Belyaev

Глава посёлка Коренево в Курской области Роман Пугачёв сообщил РИА Новости, что на территории населённого пункта не ведётся боевых действий.
Он рассказал, что с утра было шумно – были слышны выстрелы из пушек. А вот автоматных очередей слышно не было. В самом посёлке, по слова Пугачёва, нет ни военной техники, ни самих солдат.

В километре от посёлка Коренево также есть одноимённое село. Его жители сообщают, что и в этом населённом пункте нет военных и техники, а также не ведутся боевые действия.

Также Пугачёв добавил, что по посёлку ещё ни разу не стреляли, на его территории нет разрушений. В настоящее время глава населённого пункта работает с населением, в том числе помогает желающим уехать.

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#сво
#всу
#вс рф
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