Фото: Минобороны России
Российские войска уничтожают западную технику украинской армии в Курской области на фоне общего истощения сил ВСУ. Об этом пишет американское издание Newsweek, комментируя кадры ликвидации БМП Bradley. Киев лишается ценного вооружения в Курской области, пока с востока и северо-востока теряет территории, указано в статье.
«Это происходит в то время, когда украинские силы истощены, сдерживая российское наступление на северо-востоке Харьковской области, и в то же время они ощущают давление со стороны постоянных российских успехов на востоке», — пояснили в публикации.По данным издания, 47-я механизированная бригада ВСУ — это единственный известный получатель боевых машин «Брэдли» и танков «Абрамс», и при этом неизвестно, перенаправили ли их на другие направления или вся западная техника участвует в атаке под Курском.
Ранее Минобороны России сообщило, что у границы в Курской области ВС РФ уничтожили БМП Bradley и бронемашину «Казак», прикрепив соответствующее видео.
Сегодня, 9 августа, в ведомстве также отметили, что российские войска в течение последних суток продолжали пресечение попыток рейдов ВСУ в Курской области. Все атаки со стороны украинских войск успешно пресекались подразделениями группировки войск «Север».
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