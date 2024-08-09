В Пентагоне рассказали о новом пакете помощи Украине

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В Пентагоне озвучили состав нового пакета военной помощи Украине.
Отмечается, что в него войдёт техника на общую стоимость 125 миллионов долларов. Пакет включает в себя многоцелевые радары, боеприпасы для РСЗО HIMARS, зенитные ракеты Stinger, системы противодействия танкам Javelin и АТ-4, ракеты с Tow и санитарные машины.
Также в оборонном ведомстве добавили, что украинская армия получит оборудование и боеприпасы для осуществления подрывов.
Ранее посольство Нидерландов на Украине сообщило, что удары ВСУ американскими истребителями F16 по территории России соответствуют Уставу ООН.
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Также в оборонном ведомстве добавили, что украинская армия получит оборудование и боеприпасы для осуществления подрывов.
Ранее посольство Нидерландов на Украине сообщило, что удары ВСУ американскими истребителями F16 по территории России соответствуют Уставу ООН.
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Анастасия Чинкова