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В Пентагоне рассказали о новом пакете помощи Украине

Пентагон: радары, боеприпасы и Javelin’ы вошли в новый пакет помощи Украине
09 августа 2024, 21:16
Фото: iStock/icholakov

Фото: iStock/icholakov

В Пентагоне озвучили состав нового пакета военной помощи Украине.
Отмечается, что в него войдёт техника на общую стоимость 125 миллионов долларов. Пакет включает в себя многоцелевые радары, боеприпасы для РСЗО HIMARS, зенитные ракеты Stinger, системы противодействия танкам Javelin и АТ-4, ракеты с Tow и санитарные машины.

Также в оборонном ведомстве добавили, что украинская армия получит оборудование и боеприпасы для осуществления подрывов.



Ранее посольство Нидерландов на Украине сообщило, что удары ВСУ американскими истребителями F16 по территории России соответствуют Уставу ООН.

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#техника
#оружие
Политолог Перенджиев раскрыл пользу Сырского для Запада
09 августа 2024, 18:57

Доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова военный политолог Александр Перенджиев заявил, что главком ВСУ Александр Сырский нужен Западу для ведения с Россией прокси-войны.
«Сырского не снимут. Такой человек и был назначен. Он не жалеет людей, выполняет задачи и ни перед чем не останавливается. Такой полководец нужен Западу для ведения прокси-войны. Им не жалко украинцев. Потому что чем больше их погибнет, тем для Запада лучше, чтобы потом освоить территорию Украины», — высказал своё мнение в беседе с NEWS.ru Перенджиев.

Ранее сообщалось, что Александр Сырский созвонился с главнокомандующим силами НАТО в Европе Кристофером Каволи после атаки Киева на Курскую область. В беседе Каволи и Сырский обсудили направления дальнейшего сотрудничества.

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#украина
#россия
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В Польше признались, что повлечет за собой исключение Венгрии из Шенгена
Туск: изгнание Венгрии из Шенгена повлечет за собой ее исключение из Евросоюза
09 августа 2024, 18:46

Фото: iStock/macky_ch

Исключение Венгрии из Шенгенской зоны повлечет за собой ее исключение из Европейского союза, заявил премьер-министр Польши Дональд Туск. Он также призвал быть более осторожным в вопросе исключения кого-то из ЕС.
«Исключение из Шенгенского соглашения — это начало исключения из Европейского союза. Я был бы осторожным с исключением стран из Европейского союза», — подчеркнул Туск.
Ранее 67 депутатов Европарламента написали письмо на имя главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, чтобы та приняла меры в отношении Венгрии за планы по ослаблению визовых требований для России и Белоруссии.

Туск также добавил, что в Евросоюзе есть и другие страны, которые выдают визы россиянам и белорусам.
«Кажется, что нарушены правила европейского права. Но Венгрия — это не единственная страна, которая выдает визы белорусам и россиянам», — пояснил премьер Польши.
Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто отреагировал в своих соцсетях на обвинения со стороны Польши в сохранении Будапештом экономических связей с Москвой.
«Пока нынешнее польское правительство критикует нас за то, что мы импортируем абсолютно необходимую для функционирования страны нефть из России, если вы внимательно посмотрите на список клиентов одной из крупнейших российских нефтяных компаний, вы точно найдете там и поляков», – ответил политик, обвинив польские власти в лицемерии.
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#венгрия
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Россия направила Нигеру просьбу о помощи после захвата россиян в заложники
09 августа 2024, 18:12

Фото: iStock/Aleksey Konovalov

Россия попросила о помощи у властей Нигера после появления информации о захвате террористами двух российских граждан. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя захват заложников в Нигере.
Отмечается, что Москва направила властям страны официальную просьбу об оказании помощи в освобождении российских граждан.

Захарова подчеркнула, что в настоящее время посольство России в Бамако (Республика Мали) постоянно контактирует с властями Нигера для решения сложившейся ситуации. Москва будет продолжать прилагать все возможные усилия для освобождения своих граждан.

Ранее «Группа поддержки ислама и мусульман», связанная с террористической группировкой «Аль-Каида»*, сообщила о взятии в заложники двух россиян на территории Нигера.

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В Московской области завершили регистрацию кандидатов на сентябрьские выборы
09 августа 2024, 15:31

Фото: пресс-служба Мособлизбиркома

В Подмосковье завершилась регистрация кандидатов и списков кандидатов на выборы в органы местного самоуправления, назначенных на 6-8 сентября. Об этом сообщили в пресс-службе Мособлизбиркома.
«Желание побороться за 580 мандатов в представительных органах муниципальных образований выразил 1991 человек. Продолжат предвыборную гонку 1816. Из них 596 – из партии «Едания Россия»; 371 – из КПРФ; 288 – из ЛДПР; 200 – из партии «Справедливая Россия – Патриоты – За правду». 166 кандидатов являются самовыдвиженцами.
101 человек представляет партию «Новые люди», 47 – партию «Родина»; 18 – Российскую партию пенсионеров за социальную справедливость; 12 – РЭП «Зелёные»; 10 – «Яблоко» и семь человек – партию «Гражданская инициатива», – говорится в сообщении.
Фото: пресс-служба Мособлизбиркома

Отказ в регистрации получили 103 человека. Самая распространённая причина – недостаточное число достоверных подписей. 72 человека сошли с дистанции по личному заявлению либо в связи с тем, что не сдали документы для регистрации.

Как подсчитали в Мособлизбиркоме, на один депутатский мандат претендуют три кандидата.

Выборы и довыборы в советы депутатов пройдут в Единый день голосования в 28 городских округах Подмосковья.

На выборах будет использоваться дистанционное электронное голосование. Правила участия в нём можно найти по ссылке.

Откроются и избирательные участки, куда можно будет прийти 6, 7 и 8 сентября. Необходимую информацию можно узнать с помощью цифрового сервиса ЦИК России. Там собраны сведения об участках, кандидатах, о включении в список избирателей.
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На сайте можно найти номера, адреса и контактные данные участковых избирательных комиссий.

По данным Мособлдумы, в этом году выборы в советы депутатов затронут треть от общего числа подмосковных избирателей – более 2,5 млн человек.

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Байден разочаровался «антидемократическими» действиями властей Грузии
Байден в письме Зурабишвили выразил разочарование действиями Грузии
09 августа 2024, 14:36

Фото: iStock/Anton Litvintsev

Президент США Джо Байден выразил разочарование «антидемократической» политикой Грузии в связи с принятием закона об иноагентах. Об этом в соцсетях написала глава кавказского государства Саломе Зурабишвили.
Отмечается, что Байден отправил письмо грузинской коллеге по случаю 16-й годовщины начала войны в Южной Осетии, по итогу которой Россия защитила республику и нанесла поражение войскам Грузии.

В своём письме американский лидер отметил желание грузинского народа осуществить евроатлантическую интеграцию Грузии. Однако власти страны совершают обратные, «антидемократические» действия. В первую очередь это касается принятия закона об иноагентах.

Также Байден указал на многочисленные лживые заявления официальных лиц правительства Грузии, которые не соответствуют нормам желаемого членства в Евросоюзе и НАТО.

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#грузия
#сша
#джозеф байден
#политика
#иноагенты
#закон
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Генерал назвал возможную причину нападения ВСУ на Курскую область
Катер: действия ВСУ под Курском призваны отвлечь внимание от провала в Донбассе
09 августа 2024, 14:32

Фото: iStock/N-sky

Вооруженные силы Украины атакуют Курскую область, чтобы скрыть свои провалы в Донбассе. Об этом заявил генерал-лейтенант ВС Германии в отставке Роланд Катер, пишет РИА Новости.
Боевики Вооруженных сил Украины 6 августа решили прорваться в Курскую область. В атаке участвовали более 1 000 бойцов ВСУ. В больницах Курской области находятся 38 человек, в том числе пять детей, попавших под обстрелы. Обстановку в Курской области признали ЧС федерального характера.

По его словам, ситуация на некоторых участках фронта, в районе Авдеевки и Часова Яра, для ВСУ больше чем критическая. Он отметил, что начать манёвр они хотели для отвлечения внимания. По мнению генерала, украинские военные пытались доказать, что они все еще могут атаковать. Вооруженные силы Украины стянули военных с других участков фронта. Российским военным это дает шанс продвинуться вперед, заключил он.

​Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#военные
#человек
#чс
#всу
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В Словакии заявили о подготовке переговоров с Украиной
Премьеры Словакии и Украины Фицо и Шмыгаль проведут консультации в начале октября
09 августа 2024, 10:14

Фото: istockphoto/Derek Brumby

Правительства Словакии и Украины проведут консультации на совместном заседании в начале октября 2024 года, где запланирована встреча премьеров обеих стран Роберта Фицо и Дениса Шмыгаля. Об этом словацкий лидер написал на своей странице в соцсетях. Он добавил, что приложит все усилия, чтобы было заключено немедленное перемирие, так как антироссийская стратегия вредит Словакии.
«Буду беседовать со своим украинским партнером Денисом Шмыгалем в течение первой недели октября на совместном заседании правительств Словакии и Украины», — написал Фицо.
Премьер также добавил, что будет работать в направлении перемирия на Украине.
«Поддержу все усилия, направленные на заключение немедленного перемирия на Украине. Очевидно, что антироссийская стратегия не работает и наносит нам ущерб», — пояснил он.
Фицо отметил, что вместе с тем до конца этого года он запланировал официальные визиты в Китай, Южную Корею и страны Латинской Америки.

Ранее Шмыгаль заявил, что Киев не намерен возобновлять транзит российской нефти через Украину в Словакию и Венгрию. По его мнению, приостановка ее подачи не угрожает энергетической безопасности Словакии и Европы, и потому отмена решения даже не рассматривается.

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Илон Маск пообещал подпалить усы Николаса Мадуро при помощи космических лазеров
09 августа 2024, 09:57

Фото: istockphoto/3DSculptor

Американский бизнесмен Илон Маск в шутку пообещал подпалить усы президента Венесуэлы Николаса Мадуро при помощи космических лазеров в ответ на 10-дневную приостановку работы соцсети X в стране. Об этом он написал в своем профиле в «Иксе».
До этого Мадуро заявлял, что работу социальной сети Х в Венесуэле приостановят на 10 дней из-за того, что она множество раз нарушила законодательство страны.

В связи с этим у Маска спросили в соцсети, начал ли он готовить космические лазеры после такого решения Мадуро.
«Мы подпалим ему усы из космоса!» — отшутился бизнесмен.
Ранее Илон Маск иронично прокомментировал заявление премьера Британии Кира Стармера о беспорядках в стране, когда тот назвал протесты обыкновенным насилием, добавив, что власть не станет терпеть атаки на мусульманские общины и мечети.
«Разве тебя не должны беспокоить атаки на все общины?» — поинтересовался он.
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Мобилизуют силой и зомбируют: Жители Одессы просят спасти их от киевского режима
Депутат Шеремет: жители Одессы просят спасти их от произвола киевского режима
09 августа 2024, 08:04

Фото: iStock/Multipedia

Жители Одессы просят спасти их от произвола киевского режима и освободить город. Об этом заявил депутат ГД, член комитета по безопасности Михаил Шеремет, пишет РИА Новости.
По его словам, ему поступают сообщения от жителей города. Он рассказал, что в Одессе начались гонения и преследования русскоязычного населения, в том числе людей силой мобилизуют, отправляют на фронт и зомбируют антироссийской пропагандой.

«Уверен, что исторически русская Одесса рано или поздно вернется домой в Россию», — сказал он.

Одесса критически важна и для всего стратегического хода СВО, и для дальнейшей мирной конфигурации. Без Одессы Украина становится бесперспективным государственным образованием, которое даже при сохранении крупных исторически советских промышленных центров будет выглядеть глухой провинцией.

24 февраля 2022 года Владимир Путин обратился с экстренным обращением к россиянам и объявил, что Россия начала СВО на Украине. Глава государства озвучил главную цель операции. Он заявил, что Россия намерена защитить людей, которые несколько лет подвергаются издевательствам со стороны преступного киевского режима.

Ранее военкор Алексей Живов рассказал, когда ВС РФ начнут освобождать Одессу. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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