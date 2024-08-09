В Пентагоне рассказали о новом пакете помощи Украине

Правительства Словакии и Украины проведут консультации на совместном заседании в начале октября 2024 года, где запланирована встреча премьеров обеих стран Роберта Фицо и Дениса Шмыгаля. Об этом словацкий лидер написал на своей странице в соцсетях. Он добавил, что приложит все усилия, чтобы было заключено немедленное перемирие, так как антироссийская стратегия вредит Словакии.