Береговую зону в Мытищах очистили от незаконно построенных сооружений

Фото: пресс-служба администрации г. о. Мытищи
Береговую зону у мытищинской деревни Новоалександрово очистили от незаконных сооружений. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
Их ликвидировали на территории, принадлежащей ООО «Рекреационный центр «Золотой берег». По словам директора управления по выявлению или ликвидации самовольных объектов на территории городского округа Мытищи Елены Лебеденко, факт нецелевого использования земельного участка площадью 7 га на землях лесного фонда установили в 2021 году.
Как сказали в администрации, мусор с территории сейчас вывозится, участок приводят в порядок.
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«Обращаю внимание, что на территории городского округа Мытищи установлены и другие факты нарушений. Сейчас они являются предметами судебных разбирательств, касающихся незаконного использования земель лесного фонда», – отметила Лебеденко.
Как сказали в администрации, мусор с территории сейчас вывозится, участок приводят в порядок.
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Лора Луганская