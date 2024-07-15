В Мытищах отметили День двора и наградили активных горожан

Фото: пресс-служба администрации г. о. Мытищи
День двора стал настоящим праздником для проживающих по соседству мытищинцев всех возрастов. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
Праздник прошёл на двух площадках – на ул. Станционной, у дома №5 корп. 1, а также на ул. Стрелковой у домов №4 и №6. Дети приняли участие в развлекательной программе, эстафетах и мастер-классах. А самых активных жителей наградили почётными грамотами главы муниципалитета и благодарностями Совета депутатов. Мероприятия сопровождались песнями и танцами.
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«Здесь живут очень хорошие и дружные люди. Пусть этот день останется в доброй памяти вашего двора», – пожелала, поздравляя собравшихся с праздником, замглавы городского округа Мытищи Наталья Гречаная.
«Спасибо жителям за неравнодушие! Благодаря вашей активности, наши дворы становятся современнее, а весь город в целом – комфортнее», – добавил председатель окружного Совета депутатов Андрей Гореликов.Как отметили в администрации, каждые выходные в Мытищах люди выходят во двор повеселиться, познакомиться поближе, обсудить общие вопросы, провести время вместе. Это помогает выстроить дружеские отношения на долгие годы.
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Лора Луганская