На подъездах домов в Мытищах установят более 100 камер «Безопасный регион»

Фото: пресс-служба Минчистоты МО
110 подъездов многоквартирных домов в Мытищах до конца года оснастят камерами системы «Безопасный регион». Эта тема стала ключевой на еженедельном оперативном совещании, сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
«В муниципалитете установили ещё 235 камер, в рамках проведения благоустройства - 137. Кроме того, в этом году планируют установить 110 видеокамер в подъездах многоквартирных домов», – говорится в сообщении.На совещании также обсудили неисправное состояние 610 камер. Сейчас причины сбоя установлены. До 1 сентября планируется ввести их в работу.
Губернаторская программа «Безопасный регион» реализуется в Московской области с 2015 года. По данным пресс-службы, за это время в Мытищах установили более 7,6 тыс. видеокамер. Их размещают в скверах, на домах, в подъездах, дорожных развязках и перекрёстках.
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Лора Луганская