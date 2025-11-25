Беременная Лерчек пожаловалась на проблемы со здоровьем

25 ноября 2025, 00:01

Блогер Лерчек не может выйти замуж и пройти обследование

Валерия Чекалина (Фото: РИА Новости / Михаил Воскресенский)

Блогер Валерия Чекалина (Лерчек) поделилась трудностями, с которыми столкнулась из-за меры пресечения в виде домашнего ареста.





В беседе с телеканалом «Москва 24» она заявила, что не имеет возможности пройти необходимое медицинское обследование во время беременности и провести запланированную свадебную церемонию.



На слушании в Гагаринском районном суде Чекалина представила медицинские документы, подтверждающие анемию (снижение уровня гемоглобина) и гестоз (позднего токсикоза). Несмотря на серьёзность ситуации, суд отказал в разрешении на посещение врачей для проведения скринингового обследования.



«Конечно же, как будущую маму меня это очень сильно пугает», — отметила Чекалина.