Совершившего расправу россиянина арестовали по прилету из Турции в Черногорию

Euronews: Совершившего расправу россиянина арестовали в аэропорту Черногории
Россиянина, который прилетел из Турции в Черногорию, арестовали в аэропорту из-за ранее совершённого преступления.



Как сообщает Euronews со ссылкой на местные правоохранительные органы, 34-летний мужчина прибыл из Стамбула в Подгорицу.

Во время проверки его личных данных выяснилось, что на него выдали международный ордер на арест. Информации о его дальнейшей судьбе пока нет.

Ранее сообщалось о другом инциденте с россиянином. Пьяного пассажира сняли с рейса до Москвы в аэропорту Горно-Алтайска из-за неадекватного поведения.

