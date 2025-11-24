Совершившего расправу россиянина арестовали по прилету из Турции в Черногорию
Euronews: Совершившего расправу россиянина арестовали в аэропорту Черногории
Россиянина, который прилетел из Турции в Черногорию, арестовали в аэропорту из-за ранее совершённого преступления.
Как сообщает Euronews со ссылкой на местные правоохранительные органы, 34-летний мужчина прибыл из Стамбула в Подгорицу.
Во время проверки его личных данных выяснилось, что на него выдали международный ордер на арест. Информации о его дальнейшей судьбе пока нет.
Ранее сообщалось о другом инциденте с россиянином. Пьяного пассажира сняли с рейса до Москвы в аэропорту Горно-Алтайска из-за неадекватного поведения.
