Дочери и внуку информатора советской разведки выдали паспорта России
Дочь и внук французского информатора разведки СССР Жоржа Пака получили российские паспорта из рук директора Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергея Нарышкина. Кадры вручения документов показал телеканал «Россия-1».
Во время церемонии в штаб-квартире СВР Нарышкин отметил, что Пак, сотрудничая с разведкой СССР, не преследовал никаких материальных или корыстных целей.
«Его сотрудничество с советской разведкой строилось на твердой идейной и нравственной основе», — сказал главный разведчик РФ.
