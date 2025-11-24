Дочери и внуку информатора советской разведки выдали паспорта России

24 ноября 2025, 22:53

Нарышкин выдал российские паспорта дочери и внуку информатора разведки СССР Пака

Сергей Нарышкин (Фото: kremlin.ru)

Дочь и внук французского информатора разведки СССР Жоржа Пака получили российские паспорта из рук директора Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергея Нарышкина. Кадры вручения документов показал телеканал «Россия-1».





Во время церемонии в штаб-квартире СВР Нарышкин отметил, что Пак, сотрудничая с разведкой СССР, не преследовал никаких материальных или корыстных целей.





«Его сотрудничество с советской разведкой строилось на твердой идейной и нравственной основе», — сказал главный разведчик РФ.