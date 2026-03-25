Беременных и родивших сотрудниц предложили отпускать на удаленку

Депутат Ветров предложил переводить на удаленку беременных и родивших сотрудниц
С инициативой законодательно закрепить право женщин на перевод на дистанционный формат работы в период беременности и после рождения ребенка выступил депутат муниципального образования Санкт‑Петербурга поселок Шушары Михаил Ветров.
По его мнению, такая мера может стать важным элементом государственной поддержки. В беседе с RT депутат подчеркнул, что важнейшей составляющей демографического роста в стране является помощь беременным женщинам путем защиты их социальных, трудовых и иных прав.
Одной из ключевых проблем, сдерживающих планирование семьи, Ветров назвал страх женщин потерять доход и карьерные перспективы с наступлением беременности.
«Женщины переживают, что с наступлением беременности потеряют доход, карьерный рост, трудовые навыки, общение с коллегами. Эти и иные косвенные обстоятельства серьёзно осложняют эмоциональный фон при принятии решения о беременности», — отметил депутат.
Инициатива предполагает, что работодатель будет обязан рассмотреть возможность перевода на удаленную работу для беременных сотрудниц и женщин с маленькими детьми, если характер выполняемых задач допускает дистанционный формат. Мера позволит облегчить решение о рождении ребенка миллионам россиянок, для которых карьерная и трудовая реализация играют важную жизненную роль, считает Ветров.