Беременных и родивших сотрудниц предложили отпускать на удаленку

25 марта 2026, 01:07

Депутат Ветров предложил переводить на удаленку беременных и родивших сотрудниц

С инициативой законодательно закрепить право женщин на перевод на дистанционный формат работы в период беременности и после рождения ребенка выступил депутат муниципального образования Санкт‑Петербурга поселок Шушары Михаил Ветров.





По его мнению, такая мера может стать важным элементом государственной поддержки. В беседе с RT депутат подчеркнул, что важнейшей составляющей демографического роста в стране является помощь беременным женщинам путем защиты их социальных, трудовых и иных прав.



Одной из ключевых проблем, сдерживающих планирование семьи, Ветров назвал страх женщин потерять доход и карьерные перспективы с наступлением беременности.



«Женщины переживают, что с наступлением беременности потеряют доход, карьерный рост, трудовые навыки, общение с коллегами. Эти и иные косвенные обстоятельства серьёзно осложняют эмоциональный фон при принятии решения о беременности», — отметил депутат.