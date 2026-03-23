В Москве беременная женщина пострадала при столкновении автобуса и грузовика
В Москве на 72-м км МКАД столкнулись грузовик и автобус, пострадали 8 человек
В Москве произошло столкновение грузового автомобиля и автобуса. Подробности приводит РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.
По предварительным сведениям, причиной дорожно-транспортного происшествия стало несоблюдение дистанции.
«СЗАО, МКАД: 72-й километр, внешняя сторона, столкновение автобуса маршрута №1124 (метро «Митино» — Красногорский район, микрорайон Путилково) и грузового автомобиля», — сказано в сообщении.В момент аварии в салоне автобуса находились 28 человек. В результате ДТП пострадали восемь человек. Среди пострадавших находится беременная женщина. Сейчас на месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции. Дорожное движение на участке ограничено.
