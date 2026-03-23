В Москве беременная женщина пострадала при столкновении автобуса и грузовика

23 марта 2026, 20:25

В Москве на 72-м км МКАД столкнулись грузовик и автобус, пострадали 8 человек

Фото: Istock/Nataliya Rodina

В Москве произошло столкновение грузового автомобиля и автобуса. Подробности приводит РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.





По предварительным сведениям, причиной дорожно-транспортного происшествия стало несоблюдение дистанции.

«СЗАО, МКАД: 72-й километр, внешняя сторона, столкновение автобуса маршрута №1124 (метро «Митино» — Красногорский район, микрорайон Путилково) и грузового автомобиля», — сказано в сообщении.